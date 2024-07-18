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В Уфе начали класть асфальт на Шакшинском мосту

В Уфе начали класть асфальт на Шакшинском мосту

18 июля 2024, 16:48
Фото: мэрия Уфы
Этап капитального ремонта моста через реку Уфу, из-за которого переправу пришлось закрыть на две недели, подходят к концу — о проделанной работе отчиталась городская администрация.

В пятницу, 19 июля, рабочие должны будут приступить к укладке верхнего слоя асфальта на правой половине моста. Строители также устанавливают новые заборы.

На остальной части путепровода тем временем завершают разбор старых конструкций. Как только рабочие от них избавятся, начнётся монтаж новых конструкций.

Известны даты новых закрытий Шакшинского моста в Уфе
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Напомним, снять все ограничения власти города обещали 24 июля — при этом ранее стало известно, что переправу намерены закрыть ещё минимум два раза. Ряд источников даже называли конкретные даты, в которые запланировано введение ограничений, однако официальных подтверждений такой информации пока не было.

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