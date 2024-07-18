В Уфе начали класть асфальт на Шакшинском мосту

Напомним, снять все ограничения власти города обещали 24 июля — при этом ранее стало известно, что переправу намерены закрыть ещё минимум два раза. Ряд источников даже называли конкретные даты, в которые запланировано введение ограничений, однако официальных подтверждений такой информации пока не было.