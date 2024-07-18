В Уфе начали класть асфальт на Шакшинском мосту

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
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В пятницу, 19 июля, рабочие должны будут приступить к укладке верхнего слоя асфальта на правой половине моста. Строители также устанавливают новые заборы.
На остальной части путепровода тем временем завершают разбор старых конструкций. Как только рабочие от них избавятся, начнётся монтаж новых конструкций.
Напомним, снять все ограничения власти города обещали 24 июля — при этом ранее стало известно, что переправу намерены закрыть ещё минимум два раза. Ряд источников даже называли конкретные даты, в которые запланировано введение ограничений, однако официальных подтверждений такой информации пока не было.