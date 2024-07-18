mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

В Нефтекамске бордель несколько месяцев притворялся СПА-салоном

В Нефтекамске бордель несколько месяцев притворялся СПА-салоном

18 июля 2024, 04:52
Фото: Изображение Midjourney
Точное число девушек, работавших в заведении пикантного формата, предстоит установить правоохранителям, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Мужчина совместно с четырьмя подельницами открыл салон по оказанию интим-услуг в Нефтекамске. Нелегальный бизнес существовал под видом СПА, помимо непосредственного оказания услуг интимного характера, сотрудники и руководитель салона также занимались вовлечением в нелегальный бизнес. В ходе обыском в салоне и по местам жительства злоумышленников правохооранители нашли и изъяли 5 млн руб. и 13 тыс. долл. США.

Салон зимой 2023 года открыл в городе уроженец города Нягань. В число его подчиненных вошли четверо жительниц разных районов республики в возрасте от 23 до 36 лет. Одна из них заняла должность управляющей, остальные трое — администраторов.

Злоумышленники предлагали молодым девушкам работу в качестве рецепциониста, а позднее — жрицы любви. Некоторые девушки из числа сотрудниц, поверив в обещания о высоких доходах, соглашались на такое пикантное предложение.

В настоящий момент владелец СПА находится под стражей. Его подельниц отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Читайте также:
Подросток из Башкирии сделал покупку на маркетплейсе и стал уголовникомВ аэропорту Уфы задержали преступникаЖитель Башкирии кошмарит жильцов целого дома из-за любви
#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Деньги#Проституция#Криминал#Новости Башкирии#Новости Уфы#Обыск#Нефтекамск#Арест#Инциденты#Нарушение закона#Злоумышленники#Проститутки
Подпишитесь
Сразу два федеральных чиновника приедут с инспекциями в Башкирию
Сегодня, 05:01
Пассажирский транспорт ждут сплошные проверки в Уфе
Сегодня, 04:27
В Башкирии потратят ₽340 млн на исторический комплекс
Вчера, 16:34
В Уфе для уничтожения деревьев перекроют улицу
Вчера, 15:23
Пьяный пловец чуть не лишился жизни в Башкирии
Вчера, 15:12