В Нефтекамске бордель несколько месяцев притворялся СПА-салоном

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
Мужчина совместно с четырьмя подельницами открыл салон по оказанию интим-услуг в Нефтекамске. Нелегальный бизнес существовал под видом СПА, помимо непосредственного оказания услуг интимного характера, сотрудники и руководитель салона также занимались вовлечением в нелегальный бизнес. В ходе обыском в салоне и по местам жительства злоумышленников правохооранители нашли и изъяли 5 млн руб. и 13 тыс. долл. США.
Салон зимой 2023 года открыл в городе уроженец города Нягань. В число его подчиненных вошли четверо жительниц разных районов республики в возрасте от 23 до 36 лет. Одна из них заняла должность управляющей, остальные трое — администраторов.
Злоумышленники предлагали молодым девушкам работу в качестве рецепциониста, а позднее — жрицы любви. Некоторые девушки из числа сотрудниц, поверив в обещания о высоких доходах, соглашались на такое пикантное предложение.
В настоящий момент владелец СПА находится под стражей. Его подельниц отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.