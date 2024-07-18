В Нефтекамске бордель несколько месяцев притворялся СПА-салоном

Мужчина совместно с четырьмя подельницами открыл салон по оказанию интим-услуг в Нефтекамске. Нелегальный бизнес существовал под видом СПА, помимо непосредственного оказания услуг интимного характера, сотрудники и руководитель салона также занимались вовлечением в нелегальный бизнес. В ходе обыском в салоне и по местам жительства злоумышленников правохооранители нашли и изъяли 5 млн руб. и 13 тыс. долл. США.