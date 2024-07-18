Центр Уфы продают миллиардерам

В документе указано, что только на расселение жильцов предстоит потратить более ₽857 млн — наличие этой суммы у потенциальных участников отбора является необходимым условием для участия в торгах. Текст постановления также затрагивает вопрос школы №95 — застройщику нужно будет передать властям города земельный участок для расширения территории общеобразовательного учреждения и реконструкции её здания.