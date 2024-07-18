Центр Уфы продают миллиардерам

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Речь идёт о территории в районе улиц Вокзальной, Ленина и Пермской. Власти города собираются подписать контракт для комплексного развития квартала — начальная цена договора составила более ₽12 млрд.
Сейчас на указанной территории расположены старые частные и многоквартирные дома. Их намерены снести и построить новые здания.
В документе указано, что только на расселение жильцов предстоит потратить более ₽857 млн — наличие этой суммы у потенциальных участников отбора является необходимым условием для участия в торгах. Текст постановления также затрагивает вопрос школы №95 — застройщику нужно будет передать властям города земельный участок для расширения территории общеобразовательного учреждения и реконструкции её здания.