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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Центр Уфы продают миллиардерам

Центр Уфы продают миллиардерам

18 июля 2024, 13:27
Фото: Изображение Midjourney
На торги выставлен квартал под застройку высотками для компаний с поражающим воображение уставным капиталом, указано в постановлении за подписью мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Речь идёт о территории в районе улиц Вокзальной, Ленина и Пермской. Власти города собираются подписать контракт для комплексного развития квартала — начальная цена договора составила более ₽12 млрд.

Сейчас на указанной территории расположены старые частные и многоквартирные дома. Их намерены снести и построить новые здания.

Два квартала в Уфе ждёт масштабная перестройка
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В документе указано, что только на расселение жильцов предстоит потратить более ₽857 млн — наличие этой суммы у потенциальных участников отбора является необходимым условием для участия в торгах. Текст постановления также затрагивает вопрос школы №95 — застройщику нужно будет передать властям города земельный участок для расширения территории общеобразовательного учреждения и реконструкции её здания.

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