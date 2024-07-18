Таджик собрал «комбо» за рулем иномарки в Уфе

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Иногда интернет-популярность не работает на руку ищущим хайпа и популярности блогерам, а делает услугу стражам порядка. Так и вышло с 20-летним иностранцем в Уфе.
Скролля Сеть, автоинспекторы наткнулись на ролик местного телеканала. На видео белый «Рено Каптюр» творил несуразное, выворачиваясь на дороге, кажется, одновременно во всех направлениях. «Красиво!», скажете Вы. «Оформим протокольчик!», ответят стражи порядка на дорогах.
Автоинспекторы быстро вычислили лихача. Им оказался 20-летний парень из Таджикистана. На зарубежного поклонника «Форсажей» оформили четыре протокола: езда без ремня, нечитаемые номера, нарушение требований разметки и перестроения.