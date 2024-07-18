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Таджик собрал «комбо» за рулем иномарки в Уфе

Таджик собрал «комбо» за рулем иномарки в Уфе

18 июля 2024, 16:29
Фото: 1MI
На отличившегося ездой в стиле «Форсажа» иностранца оформили гору протоколов, сообщает ГАИ РБ.

Иногда интернет-популярность не работает на руку ищущим хайпа и популярности блогерам, а делает услугу стражам порядка. Так и вышло с 20-летним иностранцем в Уфе.

Скролля Сеть, автоинспекторы наткнулись на ролик местного телеканала. На видео белый «Рено Каптюр» творил несуразное, выворачиваясь на дороге, кажется, одновременно во всех направлениях. «Красиво!», скажете Вы. «Оформим протокольчик!», ответят стражи порядка на дорогах.

Автоинспекторы быстро вычислили лихача. Им оказался 20-летний парень из Таджикистана. На зарубежного поклонника «Форсажей» оформили четыре протокола: езда без ремня, нечитаемые номера, нарушение требований разметки и перестроения.

Видео: 1MI
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