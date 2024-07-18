Супер-пляж за ₽85 млн открыли в Башкирии

Проект еще в 2020 году получил название «От истоков к современности — возрождение староречья Апаиш». Теперь на благоустроенном пляже есть место для отдыха, зона для барбекю, площадка для пляжного волейбола. Бизнес-точки сервиса отдыха предлагают покататься на сапбордах, каяках и вейкбордах. Проект разрабатывали при участии местных жителей. Кураторы проекта: мэрия города Агидель, Правительство РБ, Институт развития городов Башкортостана, Министерство ЖКХ Башкирии и архитектурное бюро ISAEV architects.



Концепцию и бюджет проекта еще два года раскрыло архитектурное бюро. Создание зоны отдыха тогда оценивали в ₽85,5 млн. Удалось ли при реализации уложиться в бюджет — сейчас не сообщается.



Вот так всё должно было выглядеть: