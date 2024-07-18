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Супер-пляж за ₽85 млн открыли в Башкирии

Супер-пляж за ₽85 млн открыли в Башкирии

18 июля 2024, 15:26
Фото: Институт развития городов Башкирии
Авторы проекта занимались его разработкой при участии местных жителей и постарались учесть интересы населения и бизнеса, сообщает Государственный комитет по ЧС РБ.

В городе Агидель в Башкирии в четверг, 18 июля, открыли пляж, который удалось построить благодаря средствам федерального гранта. Идея из Башкирии выиграла софинансирование на реализацию в 2022 году. Место и тему благоустройства выбирали местные жители. С ними проектировщики и дорабатывали концепцию. Учли и интересы бизнеса.

Проект еще в 2020 году получил название «От истоков к современности — возрождение староречья Апаиш». Теперь на благоустроенном пляже есть место для отдыха, зона для барбекю, площадка для пляжного волейбола. Бизнес-точки сервиса отдыха предлагают покататься на сапбордах, каяках и вейкбордах. Проект разрабатывали при участии местных жителей. Кураторы проекта: мэрия города Агидель, Правительство РБ, Институт развития городов Башкортостана, Министерство ЖКХ Башкирии и архитектурное бюро ISAEV architects.

Концепцию и бюджет проекта еще два года раскрыло архитектурное бюро. Создание зоны отдыха тогда оценивали в ₽85,5 млн. Удалось ли при реализации уложиться в бюджет — сейчас не сообщается.

Вот так всё должно было выглядеть:

Проект, победивший в федеральном конкурсе, удалось реализовать вот так:

Фото: Институт развития городов Башкирии
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