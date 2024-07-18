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Сотрудник МВД Башкирии оказался замешан в игорном бизнесе

Сотрудник МВД Башкирии оказался замешан в игорном бизнесе

18 июля 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина незаконно обогатился на 700 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, высокопоставленный сотрудник Министерства внутренних дел по Башкортостану получил 700 тыс. руб. от предпринимателя, занимавшегося нелегальным бизнесом. В частности, мужчина открыл в Уфе подпольный игорный дом. Обвиняемый же в обмен на денежное вознаграждение покровительствовал ему.

Кроме того, мужчина, как считает следствие, был замешан в написании доноса о совершении тяжкого преступления, сопряженного с созданием доказательств обвинения. Он поручил одному из организаторов незаконной игорной деятельности оговорить заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере игорного бизнеса регионального управления МВД в получении взяток и написать явку с повинной о её передаче.

В настоящий момент обвиняемый покинул свою должность. Его увольнение объяснили действиями, которые порочат честь сотрудника МВД. Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений.

Напомним, ранее в Башкирии вынесли приговор бывшему сотруднику государственного. По информации прокуратуры региона, за полгода он получил порядка 140 тыс. руб. от представителей управляющих компаний, которые вели свою деятельность с нарушениями.

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