Сотрудник МВД Башкирии оказался замешан в игорном бизнесе

Кроме того, мужчина, как считает следствие, был замешан в написании доноса о совершении тяжкого преступления, сопряженного с созданием доказательств обвинения. Он поручил одному из организаторов незаконной игорной деятельности оговорить заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере игорного бизнеса регионального управления МВД в получении взяток и написать явку с повинной о её передаче.