Сотрудник МВД Башкирии оказался замешан в игорном бизнесе

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
По версии следствия, высокопоставленный сотрудник Министерства внутренних дел по Башкортостану получил 700 тыс. руб. от предпринимателя, занимавшегося нелегальным бизнесом. В частности, мужчина открыл в Уфе подпольный игорный дом. Обвиняемый же в обмен на денежное вознаграждение покровительствовал ему.
Кроме того, мужчина, как считает следствие, был замешан в написании доноса о совершении тяжкого преступления, сопряженного с созданием доказательств обвинения. Он поручил одному из организаторов незаконной игорной деятельности оговорить заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере игорного бизнеса регионального управления МВД в получении взяток и написать явку с повинной о её передаче.
В настоящий момент обвиняемый покинул свою должность. Его увольнение объяснили действиями, которые порочат честь сотрудника МВД. Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений.
Напомним, ранее в Башкирии вынесли приговор бывшему сотруднику государственного. По информации прокуратуры региона, за полгода он получил порядка 140 тыс. руб. от представителей управляющих компаний, которые вели свою деятельность с нарушениями.