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Posted 18 июля, 06:06

Published 18 июля, 06:06

Modified 18 июля, 06:48

Updated 18 июля, 06:48

Потомство Хабирова играет на камеру

Потомство Хабирова играет на камеру

18 июля 2024, 06:06
Фото: 1MI.
Привезенные под патронажем региональных властей из Беларуси в Башкирию зубры отлично освоились, сообщает министр экологии Нияз Фазылов

Чиновник поделился забавными кадрами с фотоловушки, установленной на территории природного парка «Мурадымовское ущелье».

Игривое настроение зубренка задает настроением всем окружающим. Для таких малышей склонность к играм — это обычное явление. Наиболее часто можно наблюдать среди игр бодание, толкание другого зубренка носом, бег друг за дружкой, подпрыгивание, что поможет им в будущем научиться выживать.

— Рождение зубренка очень важно для сохранения биоразнообразия республики. Пожелаем зубренку скорейшей адаптации в новой среде обитания, — написал министр экологии Башкирии Нияз Фазылов.

Своими эмоциями от кадров поделился и «крестный отец» семейства зубров — глава администрации Башкирии Радий Хабиров. Он надеется, «малыши в семействе белорусско-башкирских зубров будут появляться и дальше».

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