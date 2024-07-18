Потомство Хабирова играет на камеру

Игривое настроение зубренка задает настроением всем окружающим. Для таких малышей склонность к играм — это обычное явление. Наиболее часто можно наблюдать среди игр бодание, толкание другого зубренка носом, бег друг за дружкой, подпрыгивание, что поможет им в будущем научиться выживать.