Патрули на электросамокатах будут курсировать по Уфе

Центр общественной безопасности пересаживается на новый транспорт. Из-за обилия самокатчиков, лихачущих в Уфе, инспекторы решили бороться с ними их же оружием. Так, сотрудники ЦОС Уфы теперь будут патрулировать город на электросамокатах. Приемка товара состоялась при участии мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который и сам опробовал новое средство борьбы с нарушителями.



-В целом, мы продолжаем комплексную работу по безопасному использованию средств индивидуальной мобильности. Скоростные ограничения в 5км/час ввели на 127 перекрёстках, частично (возле детских площадок) или полностью запретили движение в парковых зонах. Также с начала учебного года введем ограничения возле 33 образовательных учреждений, — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.