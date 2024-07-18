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Updated Сегодня, 08:03

Патрули на электросамокатах будут курсировать по Уфе

Патрули на электросамокатах будут курсировать по Уфе

18 июля 2024, 07:38
Фото: 1MI
Партию средств индивидуальной мобильности уже передали сотрудникам городского Центра общественной безопасности, сообщает «Вся Уфа».

Центр общественной безопасности пересаживается на новый транспорт. Из-за обилия самокатчиков, лихачущих в Уфе, инспекторы решили бороться с ними их же оружием. Так, сотрудники ЦОС Уфы теперь будут патрулировать город на электросамокатах. Приемка товара состоялась при участии мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который и сам опробовал новое средство борьбы с нарушителями.

-В целом, мы продолжаем комплексную работу по безопасному использованию средств индивидуальной мобильности. Скоростные ограничения в 5км/час ввели на 127 перекрёстках, частично (возле детских площадок) или полностью запретили движение в парковых зонах. Также с начала учебного года введем ограничения возле 33 образовательных учреждений, — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

В ближайшее время в ЦОС Уфы поступят еще 15 велосипедов и 15 электросамокатов. Ожидается, что в первую очередь их будут использовать при патрулировании «Уфимского ожерелья». Ведь протяженность прогулочной зеленой зоны — около 70 км. И чтобы просто обойти весь маршрут нужно порядка 10-12 часов.

Видео: Вся Уфа
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