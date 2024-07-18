На часть проспекта в Уфе потратят ₽30,6 млрд

В рамках первого этапа строительства запланировано построить 1,4 км дороги и развязка с улицей Ватутина. На эти цели планируется привлечь ₽8,3 млрд. Второй этап включает в себя строительство еще одного участка дороги протяженностью 1,3 км и развязка с Уфимским шоссе. Дорогу протяженностью 2,9 км, а также развязки с улицами Трамвайной и Интернациональной возведут уже на третьем этапе, который станет самым дорогим, — ₽15,4 млрд.