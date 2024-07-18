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На часть проспекта в Уфе потратят ₽30,6 млрд

На часть проспекта в Уфе потратят ₽30,6 млрд

18 июля 2024, 07:30
Фото: 1MI
Продлевать одну из главных транспортных артерий города будут в три этапа, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на пресс-службу администрации города.

До ₽30,6 млрд выделят на реализацию проекта продолжения уфимского проспекта Салавата Юлаева. Предполагается, что транспортную артерию продлят от улицы Бикбая до улицы Интернациональной. Проект, чья протяженность составит порядка 5 км, согласно планам властей, будет реализован до 2032 года.

В рамках первого этапа строительства запланировано построить 1,4 км дороги и развязка с улицей Ватутина. На эти цели планируется привлечь ₽8,3 млрд. Второй этап включает в себя строительство еще одного участка дороги протяженностью 1,3 км и развязка с Уфимским шоссе. Дорогу протяженностью 2,9 км, а также развязки с улицами Трамвайной и Интернациональной возведут уже на третьем этапе, который станет самым дорогим, — ₽15,4 млрд.

В мэрии отмечают, что объект, строительство которого планируется провести в три этапа, ранее получил положительное заключение госэкспертизы. Это, в свою очередь, должно способствовать привлечению федеральных средств на его реализацию.

Кроме того, власти планируют построить пять надземных переходов и переустроить коммуникации на общей площади свыше 100 км.

Ранее глава республики Радий Хабиров анонсировал масштабные изменения в дорожно-транспортной системе Кировского района Уфы. Улица Театральная, согласно планам властей, в будущем станет полностью пешеходной.

О реконструкции первой пешеходной улице в башкирской столице тем временем отчитался сити-менеджер Ратмир Мавлиев. По его словам, рабочие приступят к работе с тротуарами на улице Октябрьской революции после завершения асфальтоукладочных работ.

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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы
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