ГК «Жилой Квартал» помогает экономить на процентах по ипотеке

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Сегодня мы продолжаем разговор о доступных вариантах покупки недвижимости в текущих условиях с Лирой Ахметовой, коммерческим директором крупнейшего застройщика загородной недвижимости РБ — ГК «Жилой Квартал».
— На сегодняшний день у наших клиентов есть как минимум 4 варианта, как купить новое жильё в текущих условиях. Первый — это Трейд-ин в недвижимости, идеально подойдёт тем, у кого уже есть недвижимость, и они хотят обменять её на новую, расширить жилплощадь, улучшить район проживания или переехать за город. Второй — «Семейная» ипотека со ставкой от 4%, этим вариантом могут воспользоваться семьи, в которых есть ребёнок до 6 лет включительно, двое детей, недостригших совершеннолетия, или ребёнок-инвалид до 18 лет. Третий вариант «Сельская ипотека» под 3% годовых подходит всем, кто хочет жить за городом, не зависимо от возраста, семейного положения и наличия недвижимости. И четвёртый вариант воспользоваться нашим спец. предложением «Ипотека на квартиры за наш счёт».
Расскажите подробнее о спец. предложении
Большинство наших новосёлов приобретают жильё с привлечением ипотечных кредитов. А акция «Ипотека на квартиры за наш счёт» позволяет сэкономить на переплате процентов до 470 000 рублей. Сумма выгоды зависит от выбора жилого комплекса, метража квартиры и выбранной ипотечной программы.
В каких жилых комплексах можно купить квартиры с выгодой до 470 000 рублей?
Воспользовавшись этим спец. предложением вы можете купить квартиру в любом из наших строящихся многоквартирных комплексов. Например, в ЖК «Сапфир», который возводится на ул. Комсомольская, рядом с ТЦ «Мир» льготный период по процентам составляет до 6 месяцев. А в пригородных ЖК «Михайловка Green Place» и «Зубово Life Garden» максимальный срок льготы увеличен до 12 месяцев.
А есть ограничения по банкам, через которые можно оформить ипотеку в ГК «Жилой Квартал»?
Являясь крупнейшим застройщиком загородного жилья в нашей республике, мы аккредитованы во всех ведущих банках страны. Поэтому наш ипотечный брокер поможет выбрать оптимальный для клиента вариант более чем из 100 ипотечных программ и будет сопровождать сделку от этапа подачи заявки до момента подписания ипотечного договора.
Есть ли у вас ещё какие-нибудь интересные предложения для покупателей недвижимости?
Конечно! Все, кто купит недвижимость в одном из наших проектов в период с 1 января по 31 декабря 2024 года автоматически становятся участниками розыгрыша ценных призов[1]. Главный приз — это однокомнатная квартира в комфортабельном ЖК «Михайловка Green Place», а также два сертификата номиналом 150 000 рублей на бытовую технику в «М-видео» и два сертификата номиналом 100 000 рублей на отделочные материалы в «Леруа Мерлен». Важно отметить, что не зависимо от того какой из проектов ГК «Жилой Квартал» вы выберете, вы в любом случае получите шанс на победу. Отдадите ли вы предпочтение жизни в ритме мегаполиса купив квартиру в настоящем комфорт-классе ЖК «Сапфир». Выберете загородный уют, приобретя квартиру в ЖК «Зубово Life Garden» или «Михайловка Green Place». Либо переедете всей семьёй в просторный загородный дом в концептуальном коттеджном посёлке бизнес-класса «Созвездие Цефей», романтичном «Миллаверде» или в популярных «Зубово Life 3», «Гудвилл Парк» и «Михайловка Green 2».
Каким из предложений воспользоваться решать только вам, а узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-62-298 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1 а, ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а.
[1] «Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует внесения платы за участие или платы за получение скидок, не является лотереей» Подробные условия участия на сайте gkufa.ru и в офисах продаж ГК «Жилой Квартал».