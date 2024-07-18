ГК «Жилой Квартал» помогает экономить на процентах по ипотеке

Конечно! Все, кто купит недвижимость в одном из наших проектов в период с 1 января по 31 декабря 2024 года автоматически становятся участниками розыгрыша ценных призов[1]. Главный приз — это однокомнатная квартира в комфортабельном ЖК «Михайловка Green Place», а также два сертификата номиналом 150 000 рублей на бытовую технику в «М-видео» и два сертификата номиналом 100 000 рублей на отделочные материалы в «Леруа Мерлен». Важно отметить, что не зависимо от того какой из проектов ГК «Жилой Квартал» вы выберете, вы в любом случае получите шанс на победу. Отдадите ли вы предпочтение жизни в ритме мегаполиса купив квартиру в настоящем комфорт-классе ЖК «Сапфир». Выберете загородный уют, приобретя квартиру в ЖК «Зубово Life Garden» или «Михайловка Green Place». Либо переедете всей семьёй в просторный загородный дом в концептуальном коттеджном посёлке бизнес-класса «Созвездие Цефей», романтичном «Миллаверде» или в популярных «Зубово Life 3», «Гудвилл Парк» и «Михайловка Green 2».