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Буцаев: Строительство экопромышленного парка на Ставрополье завершится до конца года

Буцаев: Строительство экопромышленного парка на Ставрополье завершится до конца года

18 июля 2024, 18:15
Фото: reo.ru
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев проверили выполнение работ по строительству экопромышленного парка в Невинномысске. Готовность объекта составляет 55%, ввод в эксплуатацию запланирован на конец этого года.

Согласно информации, озвученной генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, в экопромпарке Невинномысска среди прочего будут испытывать технологии применения вторичных материальных ресурсов для производства новых видов продукции. На новой технологической площадке заработает производство продукции из вторсырья. Глава РЭО обратился к региону со словами благодарности за всестороннюю помощь и подчеркнул, что все значимые для реализации данного проекта вопросы были решены вовремя.

Как пишет 56orb.ru, первыми резидентами экопромышленного парка в Невинномысске станут предприятия, перерабатывающие пластик и производящие из него полимерную гранулу. Кроме того, здесь заработают производства по переработке стекла, выпускающие сортовой стеклобой для изготовления новой стеклотары. Также в экопромпарке будет открыто предприятие по производству техногрунта, который используют в дорожном строительстве, в работах по благоустройству и при технологическом обеспечении крупных массивов. Активно идет строительство научно-технического центра для резидентов, мощность объектов которых будет достигать в общей сложности более 210 тысяч тонн в год. Кроме того, на территории ведутся работы по строительству инженерной инфраструктуры.

По словам главы региона Владимира Владимирова, при возведении экопромпарка стремятся сохранить природные богатства края и минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Интеграция инновационных технологий в отрасль обращения с отходами на Ставрополье происходит стремительными темпами. Новый экопромышленный парк повысит объемы применяемых во вторичном производстве полезных ТКО. Это означает, что меньшее количество мусора будет направляться на полигоны.

Первый в Северо-Кавказском федеральном округе экопромышленный парк возводится в соответствии с целями федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Стоимость объекта превышает один миллиард рублей, а его открытие запланировано на конец 2024 года.

#Общество
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