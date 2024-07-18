Буцаев: Строительство экопромышленного парка на Ставрополье завершится до конца года

Как пишет 56orb.ru, первыми резидентами экопромышленного парка в Невинномысске станут предприятия, перерабатывающие пластик и производящие из него полимерную гранулу. Кроме того, здесь заработают производства по переработке стекла, выпускающие сортовой стеклобой для изготовления новой стеклотары. Также в экопромпарке будет открыто предприятие по производству техногрунта, который используют в дорожном строительстве, в работах по благоустройству и при технологическом обеспечении крупных массивов. Активно идет строительство научно-технического центра для резидентов, мощность объектов которых будет достигать в общей сложности более 210 тысяч тонн в год. Кроме того, на территории ведутся работы по строительству инженерной инфраструктуры.