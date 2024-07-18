Блогершу послали мыть остановки в Уфе

Девушка воспользовалась инфраструктурой близлежащего кафе, где переоделась и, схватив ведро, тряпку и швабру, вышла полировать плитку возле павильона ожидания транспорта у Гостиного двора. Невольные свидетели создания развлекательного контента реагировали на происходящее по-разному. Кто-то снимал блогера на свою камеру, волнуясь за ее рассудок, кто-то принимал за сотрудницу городской коммунальной службы и принимался жаловаться на жизнь.



Закончив развлекаться на камеру, девушка вылила грязную воду в клумбу с цветами и укатила вдаль на белоснежном «Мерседесе».