Блогершу послали мыть остановки в Уфе

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Известная в Башкирии блогерша Вилена Колеганова приняла участие в челлендже. Она вызвалась отмыть в Уфе остановки. Блогеры Уфы и Башкирии приурочили эту акцию к 450-летию столицы региона. Ролик с демонстрацией своих навыков ведения домашнего хозяйства Вилена Колеганова выложила в Сеть в четверг, 17 июля.
Девушка воспользовалась инфраструктурой близлежащего кафе, где переоделась и, схватив ведро, тряпку и швабру, вышла полировать плитку возле павильона ожидания транспорта у Гостиного двора. Невольные свидетели создания развлекательного контента реагировали на происходящее по-разному. Кто-то снимал блогера на свою камеру, волнуясь за ее рассудок, кто-то принимал за сотрудницу городской коммунальной службы и принимался жаловаться на жизнь.
Закончив развлекаться на камеру, девушка вылила грязную воду в клумбу с цветами и укатила вдаль на белоснежном «Мерседесе».