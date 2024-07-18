mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Блогершу послали мыть остановки в Уфе

Блогершу послали мыть остановки в Уфе

18 июля 2024, 11:17
Фото: Вилена Колеганова
Вилена Колеганова приняла вызов от своей коллеги по цеху, Башкирской домохозяйки, и взяла в руки тряпку и швабру.

Известная в Башкирии блогерша Вилена Колеганова приняла участие в челлендже. Она вызвалась отмыть в Уфе остановки. Блогеры Уфы и Башкирии приурочили эту акцию к 450-летию столицы региона. Ролик с демонстрацией своих навыков ведения домашнего хозяйства Вилена Колеганова выложила в Сеть в четверг, 17 июля.

Видео: Вилена Колеганова

Девушка воспользовалась инфраструктурой близлежащего кафе, где переоделась и, схватив ведро, тряпку и швабру, вышла полировать плитку возле павильона ожидания транспорта у Гостиного двора. Невольные свидетели создания развлекательного контента реагировали на происходящее по-разному. Кто-то снимал блогера на свою камеру, волнуясь за ее рассудок, кто-то принимал за сотрудницу городской коммунальной службы и принимался жаловаться на жизнь.

Закончив развлекаться на камеру, девушка вылила грязную воду в клумбу с цветами и укатила вдаль на белоснежном «Мерседесе».

Читайте также:
«Я работаю только ради проезда?»: уфимец в ярости от цен на «Восточный выезд»Подростки разнесли детсад в БашкирииЖители Башкирии съели половину бюджета Уфы
#Юлия Литвиненко#Общество#Видео#Уфа#Акция#Башкортостан#Социальные сети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Блогер#Регион#Челлендж#450-летие#Столица#Домохозяйка
Подпишитесь
Вертолёт мог не успеть — сверлили череп
Сегодня, 08:12
Пробка из-за сломанного аппарата возникла на Восточном выезде в Уфе
Сегодня, 08:13
Дорогое украшение Уфы поставили под охрану
Сегодня, 08:43
Жителя Башкирии заковали в наручники в аэропорту
Сегодня, 08:55
Пьяный угонщик угробил подругу в Башкирии
Сегодня, 07:59
Патрули на электросамокатах будут курсировать по Уфе
Сегодня, 07:38