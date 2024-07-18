Артист из Башкирии запустил «вирус» и получил награду

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Артисту Сибайского концертно-театрального объединения Альфиру Заманову присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан». Награду артисту вручил в четверг, 18 июля, спикер Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.
— Альфир Заманов — яркая звезда башкирской сцены, победитель и призер многочисленных творческих конкурсов, популяризатор башкирской национальной культуры, — рассказал Константин Толкачев. — В 2022 году наш земляк был призван по мобилизации и в составе агитбригады поднимает боевой дух военнослужащих. Его неординарные способности отмечены медалью Минобороны России «Генерал-майор Александр Александров» за вклад в развитие военной музыки. Почетное звание Республики Башкортостан — знак признания республикой творческих заслуг артиста.
В сентябре 2022 года известность сибайского вокалиста вышла далеко за пределы региона после того, как в сети завирусился ролик с отправкой мобилизованных артистов на СВО. На видео новобранцы бодро и с чувством исполняют под баян патриотическую песню «Шаймуратов генерал», написанную в годы Великой Отечественной войны на стихи Кадыра Даяна. Позже в сети появлялись и другие ролики, на которых военнослужащие из РБ исполняют песни на башкирском языке.
То самое «вирусное» видео с исполненной в автобусе под баян песней Mkset публикует ниже.