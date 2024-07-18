Артист из Башкирии запустил «вирус» и получил награду

В сентябре 2022 года известность сибайского вокалиста вышла далеко за пределы региона после того, как в сети завирусился ролик с отправкой мобилизованных артистов на СВО. На видео новобранцы бодро и с чувством исполняют под баян патриотическую песню «Шаймуратов генерал», написанную в годы Великой Отечественной войны на стихи Кадыра Даяна. Позже в сети появлялись и другие ролики, на которых военнослужащие из РБ исполняют песни на башкирском языке.



То самое «вирусное» видео с исполненной в автобусе под баян песней Mkset публикует ниже.