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Артист из Башкирии запустил «вирус» и получил награду

Артист из Башкирии запустил «вирус» и получил награду

18 июля 2024, 11:51
Фото: Курултай РБ
Пользователи соцсетей были в восторге от ставшего моментально популярным ролика с пункта сбора мобилизованных на СВО, сообщает пресс-служба Курултая Республики Башкортостан.

Артисту Сибайского концертно-театрального объединения Альфиру Заманову присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан». Награду артисту вручил в четверг, 18 июля, спикер Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

— Альфир Заманов — яркая звезда башкирской сцены, победитель и призер многочисленных творческих конкурсов, популяризатор башкирской национальной культуры, — рассказал Константин Толкачев. — В 2022 году наш земляк был призван по мобилизации и в составе агитбригады поднимает боевой дух военнослужащих. Его неординарные способности отмечены медалью Минобороны России «Генерал-майор Александр Александров» за вклад в развитие военной музыки. Почетное звание Республики Башкортостан — знак признания республикой творческих заслуг артиста.

В сентябре 2022 года известность сибайского вокалиста вышла далеко за пределы региона после того, как в сети завирусился ролик с отправкой мобилизованных артистов на СВО. На видео новобранцы бодро и с чувством исполняют под баян патриотическую песню «Шаймуратов генерал», написанную в годы Великой Отечественной войны на стихи Кадыра Даяна. Позже в сети появлялись и другие ролики, на которых военнослужащие из РБ исполняют песни на башкирском языке.

То самое «вирусное» видео с исполненной в автобусе под баян песней Mkset публикует ниже.

Видео: Курултай РБ
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