70 студентов из Башкортостана стали обладателями миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
70 учащихся уфимского ВУЗа стали победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап». Они подготовили, оформили и защитили свои бизнес-идеи, которые и принесли им первые инвестиции.
В России этот конкурс проводится не первый раз, в 2024 году в нем приняло участие более 2000 студентов с различных учебных заведений страны.
В правительстве Башкирии подчеркнули, что большая часть бизнес-проектов направлены на развитие технологий цифровизации общества, на создание новых материалов и химических соединений, на создание и внедрение в жизнь новых интеллектуальных приборов облегчающих жизнь людям, а также на индустрию моды и дизайна.
По словам победителей, такая поддержка со стороны государство вселяет в них уверенность в правильности выбранного пути развития и серьезно помогает на начальном уровне развития.