70 студентов из Башкортостана стали обладателями миллионов рублей

В правительстве Башкирии подчеркнули, что большая часть бизнес-проектов направлены на развитие технологий цифровизации общества, на создание новых материалов и химических соединений, на создание и внедрение в жизнь новых интеллектуальных приборов облегчающих жизнь людям, а также на индустрию моды и дизайна.