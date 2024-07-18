mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

70 студентов из Башкортостана стали обладателями миллионов рублей

70 студентов из Башкортостана стали обладателями миллионов рублей

18 июля 2024, 05:18
Фото: 1MI
Молодые люди получат по миллиону рублей грантовых денег на развитие своих проектов, сообщается в пресс-службе Уфимского университета науки и технологий.

70 учащихся уфимского ВУЗа стали победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап». Они подготовили, оформили и защитили свои бизнес-идеи, которые и принесли им первые инвестиции.

В России этот конкурс проводится не первый раз, в 2024 году в нем приняло участие более 2000 студентов с различных учебных заведений страны.

В правительстве Башкирии подчеркнули, что большая часть бизнес-проектов направлены на развитие технологий цифровизации общества, на создание новых материалов и химических соединений, на создание и внедрение в жизнь новых интеллектуальных приборов облегчающих жизнь людям, а также на индустрию моды и дизайна.

По словам победителей, такая поддержка со стороны государство вселяет в них уверенность в правильности выбранного пути развития и серьезно помогает на начальном уровне развития.

Читайте также:
Пенсионер из Башкирии рассказал, как стал миллионером
#Общество#Башкирия#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Студенты#Студенты колледжей#Студент#Миллиардер
Подпишитесь
Сразу два федеральных чиновника приедут с инспекциями в Башкирию
Сегодня, 05:01
В Нефтекамске бордель несколько месяцев притворялся СПА-салоном
Сегодня, 04:52
Пассажирский транспорт ждут сплошные проверки в Уфе
Сегодня, 04:27
В Башкирии потратят ₽340 млн на исторический комплекс
Вчера, 16:34
В Уфе для уничтожения деревьев перекроют улицу
Вчера, 15:23
Пьяный пловец чуть не лишился жизни в Башкирии
Вчера, 15:12