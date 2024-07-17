В Уфе ограничат движение в Дёме

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Ограничения вводятся с 17 июля и продлятся до 28 июля. Такие меры связаны с ремонтом водопровода на участке, пролегающем под дорогой, пояснили в уфимской администрации.
В мэрии также уточнили, что на время дорожных ограничений будет изменён маршрут у ряда автобусных маршрутов. Власти города подготовили соответствующую схему.
Водителей башкирской столицы просят продумывать маршрут своих поездок заранее с учётом перекрытий.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе одобрили проект по удлинению проспекта Салавата Юлаева. Улица будет продлена на 5 км — работы намерены вести в три этапа.