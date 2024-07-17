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В Уфе ограничат движение в Дёме

В Уфе ограничат движение в Дёме

17 июля 2024, 13:50
Фото: 1MI
Перекрёсток улиц Ухтомского — Магистральной закроют в столице Башкирии почти на две недели, сообщает мэрия города.

Ограничения вводятся с 17 июля и продлятся до 28 июля. Такие меры связаны с ремонтом водопровода на участке, пролегающем под дорогой, пояснили в уфимской администрации.

В мэрии также уточнили, что на время дорожных ограничений будет изменён маршрут у ряда автобусных маршрутов. Власти города подготовили соответствующую схему.

Водителей башкирской столицы просят продумывать маршрут своих поездок заранее с учётом перекрытий.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе одобрили проект по удлинению проспекта Салавата Юлаева. Улица будет продлена на 5 км — работы намерены вести в три этапа.

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