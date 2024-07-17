В Уфе для уничтожения деревьев перекроют улицу

Ограничения будут действовать 19 июля с 09:00 по 18:00. Как пояснили в администрации, в это время рабочие будут сносить зелёные насаждения, пришедшие в аварийное состояние. Речь идёт об участке улицы Чернышевского от Цюрупы до Крупской.