В Уфе для уничтожения деревьев перекроют улицу

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Ограничения будут действовать 19 июля с 09:00 по 18:00. Как пояснили в администрации, в это время рабочие будут сносить зелёные насаждения, пришедшие в аварийное состояние. Речь идёт об участке улицы Чернышевского от Цюрупы до Крупской.
Ранее власти города уже сообщали о намерениях вырубить ветхие деревья на данном участке. Известно, что речь идёт об американских клёнах. Из-за изношенности зелёные насаждения могут упасть и нанести ущерб здоровью и имуществу горожан. Вместо спиленных деревьев осенью высадят новые.