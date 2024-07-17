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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

В Уфе для уничтожения деревьев перекроют улицу

В Уфе для уничтожения деревьев перекроют улицу

17 июля 2024, 15:23
Фото: 1MI
Улицу Чернышевского в столице Башкирии закроют на целый день, сообщили в мэрии города.

Ограничения будут действовать 19 июля с 09:00 по 18:00. Как пояснили в администрации, в это время рабочие будут сносить зелёные насаждения, пришедшие в аварийное состояние. Речь идёт об участке улицы Чернышевского от Цюрупы до Крупской.

Власти Уфы продолжают избавляться от американских деревьев
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Ранее власти города уже сообщали о намерениях вырубить ветхие деревья на данном участке. Известно, что речь идёт об американских клёнах. Из-за изношенности зелёные насаждения могут упасть и нанести ущерб здоровью и имуществу горожан. Вместо спиленных деревьев осенью высадят новые.

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