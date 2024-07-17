В РЭО назвали регионы, данные которых не внесены во ФГИС УТКО

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
В рамках совещания речь зашла о том, что в ряде регионов было отмечено расхождение сведений и невнесение данных по ряду показателей. Так, в Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Республике Алтай, Бурятии, Ингушетии, Тыве ни одна организация не смогла дать подтверждение наличию объектов ТКО на территории субъектов РФ, где они осуществляют деятельность. Об этом сообщает transsibinfo.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил, что внесение данных во ФГИС УТКО остается обязательным с 1 декабря 2023 года, но не во всех регионах данный процесс довели до завершения. РЭО провел видеоконференцию для выяснения с представителями отстающих регионов причин внесения некорректных данных или отсутствия внесенной информации, а также для назначения сроков на исправление. Всего на совещании, по словам Буцаева, рассматривались четыре вопроса: по расхождению сведений, вносимых органами исполнительной власти субъектов, региональными операторами и муниципальными образованиями, по невнесению балансовых показателей, данным от мусоровозов через ГЛОНАСС, подписанию внесенных во ФГИС УТКО данных электронной цифровой подписью.
В соответствии с приказом № 919 Минприроды РФ, регионы берут на себя обязательства по внесению во ФГИС УТКО информации по объектам инфраструктуры обращения с ТКО. Юридические лица должны передавать фактические данные по объектам. На данный момент во ФГИС УТКО накоплена информация о 868 объектах.
Юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере обращения с ТКО, принимают обязательства не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за предыдущим, направлять во ФГИС УТКО информацию по объему поступивших на объект твердых отходов для дальнейшей обработки, захоронения, утилизации и обезвреживания. При этом, по словам замгендиректора по цифровизации РЭО Алексея Бурова, 174 юрлица в 48 регионах так и не разместили эту информацию. Таким регионам предстоит устранить недочеты в ближайшее время, добавил Буров.
ФГИС УТКО была задумана как качественный инструмент контроля за деятельностью отрасли обращения с ТКО в России. Для этого РЭО проводит регулярное наблюдение за внесением данных, которое позволяет собрать 100% информации об отрасли. Полнота, достоверность и доступность информации о состоянии отрасли обращения c ТКО способствуют повышению эффективности сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов.