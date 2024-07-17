В РЭО назвали регионы, данные которых не внесены во ФГИС УТКО

Гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил, что внесение данных во ФГИС УТКО остается обязательным с 1 декабря 2023 года, но не во всех регионах данный процесс довели до завершения. РЭО провел видеоконференцию для выяснения с представителями отстающих регионов причин внесения некорректных данных или отсутствия внесенной информации, а также для назначения сроков на исправление. Всего на совещании, по словам Буцаева, рассматривались четыре вопроса: по расхождению сведений, вносимых органами исполнительной власти субъектов, региональными операторами и муниципальными образованиями, по невнесению балансовых показателей, данным от мусоровозов через ГЛОНАСС, подписанию внесенных во ФГИС УТКО данных электронной цифровой подписью.