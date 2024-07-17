В Минздраве Башкирии высказались о мизерных зарплатах сотрудников скорой помощи

Сотрудники станции скорой помощи в Бирске пожаловались на мизерные выплаты. По их словам, они не только зарабатывают существенно меньше по сравнению с коллегами из районной больницы, но в будущем также могут начать получать еще меньше, чем сейчас. В будущем им якобы должны снизить размер выплат, которые причитаются медикам за стаж и категорию.