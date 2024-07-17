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В Минздраве Башкирии высказались о мизерных зарплатах сотрудников скорой помощи

В Минздраве Башкирии высказались о мизерных зарплатах сотрудников скорой помощи

17 июля 2024, 05:52
Фото: 1MI
В Бирске сотрудники станции скорой помощи объединились и записали видеообращение к главе республики, сообщив, что несмоторя на работу на износ, их могут лишить доплат.

Сотрудники станции скорой помощи в Бирске пожаловались на мизерные выплаты. По их словам, они не только зарабатывают существенно меньше по сравнению с коллегами из районной больницы, но в будущем также могут начать получать еще меньше, чем сейчас. В будущем им якобы должны снизить размер выплат, которые причитаются медикам за стаж и категорию.

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На жалобы обратили внимание в региональном Минздраве. Так, представители министерства провели с сотрудниками скорой встречу, где обсудили документ о надбавках некоторым категориям медицинских работников. К несчастью, сотрудники скорой не вошли в данный перечень, в связи с чем ряд регионов РФ, в том числе в Башкортостан, установил надбавки за счет средств из своих бюджетов. Так, медсестры должны получать надбавку 4,5 тыс. руб., фельдшеры — 7 тыс. руб., врачи — 11, 5 тыс. руб., водители — 12 тыс. руб.

По данным ведомства, размер среднемесячной зарплаты с учетом доплат составляет 90 тыс. руб. у фельдшеров, работающих в составе выездных бригад, 58 тыс. у медсестер и 49 тыс. у водителей. Также подчеркивается, что в больнице недавно был проведен капитальный ремонт: закуплены автомобили, новая спецодежда, также медперсонал получил электронные планшеты.

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