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Уфимцев обманули с автомобилями

Уфимцев обманули с автомобилями

17 июля 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney
От действий менеджера по продажам сети автомобильных салонов в Башкирии пострадали 13 человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Москвич еще несколько лет тому назад создал в России сеть автомобильных салонов. Для этих целей он заручился поддержкой своего знакомого. Отмечается, что мужчина с самого начала не планировал вести дела законно.

Так, в рекламе автосалона цены на машины были заявлены цены значительно ниже средних по рынку. Покупатели обращались в салоны, и тут их ждало разочарование. Стоимость авто в разы увеличивалась при оформлении договора купли-продажи. В соглашениях при этом был пункт, согласно которому салон мог применить к покупателю штрафные санкции в случае отказа от сделки, а сумма, внесенная в качестве первоначального взноса, возврату не подлежала.

Сотрудники салонов также при оформлении заёма настоятельно рекомендовали покупателям приобрести дополнительное оборудование. По факту никакого оборудования они так и не получали.

Из-за недобросовестных действий руководителей и сотрудников салонов граждане приобретали автомобили по высоким ценам, а также были вынуждены брать кредиты под высокий процент. В частности, в Башкирии от действий менеджера по продажам пострадали 13 человек. Сумма нанесенного им ущерба составила свыше двух мн руб.

Подсудимый признал вину в совершении преступлений. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на два года.

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