Уфимцев обманули с автомобилями

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Москвич еще несколько лет тому назад создал в России сеть автомобильных салонов. Для этих целей он заручился поддержкой своего знакомого. Отмечается, что мужчина с самого начала не планировал вести дела законно.
Так, в рекламе автосалона цены на машины были заявлены цены значительно ниже средних по рынку. Покупатели обращались в салоны, и тут их ждало разочарование. Стоимость авто в разы увеличивалась при оформлении договора купли-продажи. В соглашениях при этом был пункт, согласно которому салон мог применить к покупателю штрафные санкции в случае отказа от сделки, а сумма, внесенная в качестве первоначального взноса, возврату не подлежала.
Сотрудники салонов также при оформлении заёма настоятельно рекомендовали покупателям приобрести дополнительное оборудование. По факту никакого оборудования они так и не получали.
Из-за недобросовестных действий руководителей и сотрудников салонов граждане приобретали автомобили по высоким ценам, а также были вынуждены брать кредиты под высокий процент. В частности, в Башкирии от действий менеджера по продажам пострадали 13 человек. Сумма нанесенного им ущерба составила свыше двух мн руб.
Подсудимый признал вину в совершении преступлений. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на два года.