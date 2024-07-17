Уфимцев обманули с автомобилями

Так, в рекламе автосалона цены на машины были заявлены цены значительно ниже средних по рынку. Покупатели обращались в салоны, и тут их ждало разочарование. Стоимость авто в разы увеличивалась при оформлении договора купли-продажи. В соглашениях при этом был пункт, согласно которому салон мог применить к покупателю штрафные санкции в случае отказа от сделки, а сумма, внесенная в качестве первоначального взноса, возврату не подлежала.