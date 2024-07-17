Ученые совершили прорыв: новый препарат защищает от ВИЧ на 100%

Если ленакапавир будет одобрен для широкого использования, это станет огромным шагом вперед в борьбе с ВИЧ. Препарат может помочь миллионам людей по всему миру, особенно тем, кто не может или не хочет принимать ежедневные таблетки. К тому же, введение препарата дважды в год может снизить стигму и дискриминацию, с которыми сталкиваются некоторые люди при приеме пероральных препаратов.