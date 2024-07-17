Ученые совершили прорыв: новый препарат защищает от ВИЧ на 100%

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Недавно наука сделала большой шаг вперед в борьбе с ВИЧ. Новый препарат под названием ленакапавир показал большую эффективность в предотвращении заражения вирусом. Это огромный успех, ведь раньше такие результаты казались недостижимыми. Но как это работает и что это значит для нас?
Вирус иммунодефицита человека — заболевание, которое поражает иммунную систему, делая организм уязвимым перед множеством других инфекций и болезней. Если ВИЧ не лечить, он может перейти в СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита, который является конечной и самой тяжелой стадией болезни. ВИЧ передается через кровь, половой контакт и от матери к ребенку во время беременности, родов или кормления грудью.
Новый препарат называется ленакапавир, и он является так называемым ингибитором капсида. Капсид — это белковая оболочка, которая защищает генетический материал вируса и помогает ему проникнуть в клетки нашего организма. Ленакапавир блокирует этот процесс, не позволяя вирусу размножаться внутри клеток.
Для полной защиты от ВИЧ необходимо делать всего две инъекции в год, что значительно упрощает жизнь по сравнению с традиционными методами профилактики, такими как ежедневный прием таблеток.
До появления ленакапавира уже существовали эффективные препараты для профилактики ВИЧ, такие как Truvada и Descovy. Эти лекарства нужно принимать ежедневно, и они тоже очень эффективны, снижая риск заражения на 99%.
Truvada и Descovy работают по-другому: они блокируют фермент, который вирус использует для размножения. В обоих препаратах содержатся комбинации противовирусных веществ, но их нужно принимать каждый день, что не всегда удобно для людей.
— При нулевом количестве случаев заражения и 100% эффективности ленакапавир, принимаемый дважды в год, продемонстрировал свой потенциал как важный новый инструмент для профилактики ВИЧ-инфекций, — сказал Мердад Парси, главный врач Gilead Sciences.
Компания Gilead Sciences, Inc. провела крупное клиническое испытание препарата ленакапавир. Более 5300 женщин и девочек-подростков из Южной Африки и Уганды приняли участие в исследовании. Результаты были впечатляющими: ни одного случая заражения ВИЧ в группе, получавшей ленакапавир, по сравнению с 16 случаями в группе, принимавшей Truvada, и 39 случаями в группе, принимавшей Descovy.
Эти данные говорят о том, что ленакапавир не только эффективен, но и хорошо переносится участниками. Это очень важно, так как безопасность препарата — один из ключевых факторов для его одобрения и распространения.
Если ленакапавир будет одобрен для широкого использования, это станет огромным шагом вперед в борьбе с ВИЧ. Препарат может помочь миллионам людей по всему миру, особенно тем, кто не может или не хочет принимать ежедневные таблетки. К тому же, введение препарата дважды в год может снизить стигму и дискриминацию, с которыми сталкиваются некоторые люди при приеме пероральных препаратов.
К сожалению, цена препарата пока слишком высока для массового использования — $42,250 (примерно 3.7 млн рублей) за годовой курс. Но надеемся, что со временем стоимость снизится, и препарат станет доступным для всех нуждающихся.
В ближайшие годы мы можем ожидать публикации дополнительных данных о ленакапавире. В 2024 или 2025 году будут опубликованы результаты другого крупного исследования, в котором оценивается эффективность препарата среди разных людей.
Компания Gilead Sciences намерена добиваться одобрения ленакапавира для широкого использования, чтобы сделать его доступным для всех, кто нуждается в защите от ВИЧ.