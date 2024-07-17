Целые улицы в Уфе остались без горячей воды

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Жители домов Октябрьского района Уфы в среду, 17 июля, остались без горячего водоснабжения. Причина — авария на сетях снабжения. Сначала от коммунального ресурса отключили дома на проспекте Октября, ближе к вечеру среду — микрорайон «Сипайлово». Там авария на коммунальных сетях затронула две улицы — Академика Королёва и Набережную реки Уфы.
Администрация Октябрьского района сообщила, что представители ресурсоснабжающей организации и аварийной службы уже приступили к ремонту дырявых труб. Сроки предполагаемого устранения аварии и подачи горячей воды потребителям не уточняются.