Целые улицы в Уфе остались без горячей воды

Жители домов Октябрьского района Уфы в среду, 17 июля, остались без горячего водоснабжения. Причина — авария на сетях снабжения. Сначала от коммунального ресурса отключили дома на проспекте Октября, ближе к вечеру среду — микрорайон «Сипайлово». Там авария на коммунальных сетях затронула две улицы — Академика Королёва и Набережную реки Уфы.