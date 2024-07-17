mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Целые улицы в Уфе остались без горячей воды

Целые улицы в Уфе остались без горячей воды

17 июля 2024, 12:28
Фото: 1MI
В Октябрьском районе города произошло две аварии на коммунальных сетях, сообщает районная управа.

Жители домов Октябрьского района Уфы в среду, 17 июля, остались без горячего водоснабжения. Причина — авария на сетях снабжения. Сначала от коммунального ресурса отключили дома на проспекте Октября, ближе к вечеру среду — микрорайон «Сипайлово». Там авария на коммунальных сетях затронула две улицы — Академика Королёва и Набережную реки Уфы.

Администрация Октябрьского района сообщила, что представители ресурсоснабжающей организации и аварийной службы уже приступили к ремонту дырявых труб. Сроки предполагаемого устранения аварии и подачи горячей воды потребителям не уточняются.

Читайте также:
Молния оставила уфимцев без электричестваВиновница жуткого ДТП в Башкирии ездила по поддельным правам«Жигули» раздавили ноги ребенку в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Горячая вода#Октябрьский район#Коммунальные сети
Подпишитесь
Цены на проезд в Уфе в августе поднимут дважды
Сегодня, 10:54
Уфимцев обманули с автомобилями
Сегодня, 08:43
Пешеход сорвал движение транспорта в Уфе
Сегодня, 08:48
«Я работаю только ради проезда?»: уфимец в ярости от цен на «Восточный выезд»
Сегодня, 08:18
«Квадрат» в Уфе стоит ₽150 000
Сегодня, 07:46
Ипотечный бум произошел в Башкирии
Сегодня, 07:37