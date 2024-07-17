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Смертельное ДТП с младенцем расследуют в Башкирии

Смертельное ДТП с младенцем расследуют в Башкирии

17 июля 2024, 14:11
Фото: 1MI
В Республике Башкортостан завели уголовное дело после аварии, устроенной 16-летним байкером, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Как сообщал Mkset, трагедия случилась в селе Дарьино вечером 16 июля. Несовершеннолетний мотоциклист насмерть сбил 17-летнюю девушку, а также отправил в больницу 20-летнего юношу, четырёхмесячного ребёнка и его 20-летнюю мать.

Прав на управление транспортным средством у водителя мотоцикла не было. В настоящий момент подросток задержан, ему может грозить до трёх лет тюрьмы.

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В Баймаке 16 июля произошло другое жуткое ДТП — там женщина с поддельными правами на полном ходу сбила 22-летнюю девушку. Пострадавшая была госпитализирована, а недобросовестной автоледи грозит уголовная ответственность.

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