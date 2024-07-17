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Сбер запустил в Уфе бесплатную услугу по проведению частных сделок в офисах банка

Сбер запустил в Уфе бесплатную услугу по проведению частных сделок в офисах банка

17 июля 2024, 10:19
Фото: 1MI
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Сбербанк запустил для жителей Уфы новую бесплатную услугу.

Теперь офис банка можно использовать как удобную площадку для сделок и расчетов между физическими лицами — например, при покупке и продаже подержанных и новых товаров. Новый сервис поможет снизить риски для каждой из сторон сделки и провести встречу в комфортных условиях.

Заранее бронировать помещение не нужно. Встречу можно назначить в любом удобном офисе Сбера в часы его работы. При необходимости сотрудник банка предоставит покупателю и продавцу готовый шаблон договора, предложит воспользоваться сервисом безопасных расчетов, оформив аккредитив, а при наличном расчете поможет пересчитать купюры и проверить их подлинность.

— По оценкам экспертов, рынок сделок между физическими лицами растет более чем на 25% из года в год, и, как следствие, повышается риск мошеннических схем. Чтобы продавец и покупатель чувствовали себя комфортно, Сбер предоставил возможность оформлять сделки в офисах банка. Учитывая нашу широкую филиальную сеть и дополнительные услуги, доступные в банке, мы ожидаем, что новый сервис будет востребован — тем более, что он совершенно бесплатный, — отметил управляющий Башкирским отделением №8598 Уральского банка Сбербанка Азамат Салихов.
#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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