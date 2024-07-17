Пьяный пловец чуть не лишился жизни в Башкирии

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Нетрезвый 49-летний мужчина решил совершить заплыв в Шаранском водохранилище. Перебравший со спиртным пловец в какой-то момент стал тонуть. К счастью для него, свидетелем происходящего стал другой отдыхающий, который бросился в воду и спас мужчину.
Очевидец вызвал на место оперативные службы. Медики после осмотра отпустили мужчину домой.
Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой женщина утонула в колодце на собственном участке, когда пыталась набрать воды.