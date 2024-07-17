Пьяный пловец чуть не лишился жизни в Башкирии

Нетрезвый 49-летний мужчина решил совершить заплыв в Шаранском водохранилище. Перебравший со спиртным пловец в какой-то момент стал тонуть. К счастью для него, свидетелем происходящего стал другой отдыхающий, который бросился в воду и спас мужчину.