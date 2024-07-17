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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Пьяный пловец чуть не лишился жизни в Башкирии

Пьяный пловец чуть не лишился жизни в Башкирии

17 июля 2024, 15:12
Фото: Изображение Midjourney
Печальную статистику едва не пополнил житель Республики Башкортостан, сообщает МЧС региона.

Нетрезвый 49-летний мужчина решил совершить заплыв в Шаранском водохранилище. Перебравший со спиртным пловец в какой-то момент стал тонуть. К счастью для него, свидетелем происходящего стал другой отдыхающий, который бросился в воду и спас мужчину.

Очевидец вызвал на место оперативные службы. Медики после осмотра отпустили мужчину домой.

Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой женщина утонула в колодце на собственном участке, когда пыталась набрать воды.

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#Общество#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Спасатели#Купание#Пляж#Спасение#Пьяный#Шаранское водохранилище
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