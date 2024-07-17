Президент ТПП России рассказал, почему нужен закон о семейном бизнесе

По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, в Год семьи, провозглашенный главой государства, очень уместным будет принятие решений, нацеленных на поддержку семейного бизнеса. И прежде всего следует уделить внимание закону о семейном бизнесе. «Проблем достаточно много. Это работа с банками, получение кредитов, промышленная ипотека и в первую очередь закон, который бы определял, что такое семейный бизнес. Нужно, чтобы была возможность на основании этого закона осуществлять меры поддержки семейного бизнеса. Он работает уже в 9 регионах. Необходимо, чтобы был такой закон на федеральном уровне, чтобы он давал дополнительные возможности», — заключил эксперт.