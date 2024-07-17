Президент ТПП России рассказал, почему нужен закон о семейном бизнесе

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
До начала мероприятия прошла церемония открытия выставки фотографий «Семейные бизнес-династии регионов России».
В ходе круглого стола на обсуждение были вынесены проблемы, которые в настоящее время часто встают перед бизнесом. Представители органов власти и семейных предприятий обсудили темы наследования, промышленной ипотеки и других видов кредитования. Участники круглого стола подчеркнули, что в перечень главных задач в поддержке МСП входит принятие закона о семейном предпринимательстве на федеральном уровне.
В роли модератора дискуссии выступила зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко, которая рассказала, что семейные компании являются одной из наиболее устойчивых форм ведения бизнеса.
По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, в Год семьи, провозглашенный главой государства, очень уместным будет принятие решений, нацеленных на поддержку семейного бизнеса. И прежде всего следует уделить внимание закону о семейном бизнесе. «Проблем достаточно много. Это работа с банками, получение кредитов, промышленная ипотека и в первую очередь закон, который бы определял, что такое семейный бизнес. Нужно, чтобы была возможность на основании этого закона осуществлять меры поддержки семейного бизнеса. Он работает уже в 9 регионах. Необходимо, чтобы был такой закон на федеральном уровне, чтобы он давал дополнительные возможности», — заключил эксперт.
В последнее время при участии Торгово-промышленной палаты РФ в стране проводится множество мероприятий по развитию семейного предпринимательства: форумы, советы и семинары. Согласно различным оценкам, иметь семейный бизнес хотели бы порядка 65% жителей нашей страны.