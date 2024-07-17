Поворот не туда: семья в Башкирии чуть не осталась ночевать под открытым небом

Еще более драматичная ситуация произошла с семьей из пяти человек в Салаватском районе Башкортостана. Их автомобиль зперестал двигаться и реагировать на команды водителя во время поездки по полю. Оказать им помощь тогда поспешили сотрудники регионального Госкомитета по ЧС.