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Posted 17 июля, 10:33

Published 17 июля, 10:33

Modified 17 июля, 19:12

Updated 17 июля, 19:12

Отдых превратился в ад для семей в Башкирии

Отдых превратился в ад для семей в Башкирии

17 июля 2024, 10:33
Фото: Госкомитет РБ по ЧС..
Две семьи с детьми столкнулись с трудностями во время дальних поездок по региону сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.

Дальние поездки на природу едва не закончились трагедией для двух семей из Башкирии. Так, семейная пара с ребенком сбилась с пути в окрестностях Нугушского водохранилища. К счастью, на помощь заблудившимся вовремя пришли очевидцы. Случай произошел в понедельник, 16 июля.

Еще более драматичная ситуация произошла с семьей из пяти человек в Салаватском районе Башкортостана. Их автомобиль перестал двигаться и реагировать на команды водителя во время поездки по полю. Оказать им помощь тогда поспешили сотрудники регионального Госкомитета по ЧС.

Ранее романтическое свидание пошло не по плану у жительницы Уфы. Молодой человек бросил её блуждать по лесу, а сам скрылся. Девушка активно звала на помощь и всячески пыталась привлечь к себе внимание, что дало свои плоды: заметившие её очевидцы вызвали спасателей.

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