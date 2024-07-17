ЕР подвела промежуточные итоги программ капремонта и строительства школ и детсадов

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Заседание штаба провели врио секретаря генсовета Владимир Якушев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Якушев рассказал, что на сегодняшний день были построены 1236 школ и 1680 детских садов. По программе капитального ремонта отремонтировано 4122 учебных заведения. В 2024 году запланирован ремонт ещё 1057 школ. Врио секретаря генсовета партии подчеркнул, что данная программа активно реализуется и в новых регионах.
Владимир Якушев проинформировал, что контракты на капремонт не заключены по 25 объектам. При этом четыре региона пока имеют долги по капитальному ремонту, а риски строительства новых учебных заведений существуют в 56 субъектах нашей страны. Координаторам проекта «Новая школа» и главам регионов было поручено заняться решением этого вопроса.
Врио секретаря генсовета «Единой России» также пояснил, что за каждой школой, находящейся на капитальном ремонте, закреплен депутат от партии, который будет нести персональную ответственность за качество и ход работ. Министр просвещения добавил, что данная система уже показала свою эффективность, то есть её можно будет использовать и в других нацпроектах. Кравцов также рассказал, что ведомство уже начало отбор заявок образовательных учреждений на следующий цикл капитального ремонта.
Помимо этого на федеральном штабе был дан старт традиционной акции «Собери ребенка в школу». В рамках проекта «Единая Россия» оказывает адресную помощь детям из малообеспеченных семей и семей льготных категорий. В прошлом году такую помощь получили более двухсот тысяч детей. Отмечается, что в этом году уделят особое внимание детям из новых регионов и семьям участников спецоперации. Пункты сбора будут организованы на базе приемных председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки, сообщается на сайте партии ER.RU.
«В рамках федерального партийного проекта „Новая школа“ и народной программы партии в 2024 году в Республике Башкортостан проводится капитальный ремонт в 31 школе. В 6 из них работы рассчитаны на один год, и ученики приступят к обучению в обновленных классах уже 1 сентября текущего года. Партия уделяет этому вопросу особое внимание. Партдесант регулярно „приземляется“ на объектах и оценивает ход проведения ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок. Скоро начнется новый учебный год, и мы, конечно, особое внимание уделим детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников специальной военной операции. Благодаря ежегодной акции „Собери ребёнка в школу“ к 1 сентября мы сможем помочь 47 836 детям. Напомню, что в акции может поучаствовать каждый житель республики и принести наборы для учебы в отделения центра „Семья“, которые находятся в каждом районе города, а также в местные отделения партии „Единая Россия“, — рассказал Айбулат Хажин, председатель Комитета Государственного Собрания — Курултая РБ по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту, региональный координатор партийного проекта „Новая школа“.