ЕР подвела промежуточные итоги программ капремонта и строительства школ и детсадов

«В рамках федерального партийного проекта „Новая школа“ и народной программы партии в 2024 году в Республике Башкортостан проводится капитальный ремонт в 31 школе. В 6 из них работы рассчитаны на один год, и ученики приступят к обучению в обновленных классах уже 1 сентября текущего года. Партия уделяет этому вопросу особое внимание. Партдесант регулярно „приземляется“ на объектах и оценивает ход проведения ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок. Скоро начнется новый учебный год, и мы, конечно, особое внимание уделим детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников специальной военной операции. Благодаря ежегодной акции „Собери ребёнка в школу“ к 1 сентября мы сможем помочь 47 836 детям. Напомню, что в акции может поучаствовать каждый житель республики и принести наборы для учебы в отделения центра „Семья“, которые находятся в каждом районе города, а также в местные отделения партии „Единая Россия“, — рассказал Айбулат Хажин, председатель Комитета Государственного Собрания — Курултая РБ по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту, региональный координатор партийного проекта „Новая школа“.