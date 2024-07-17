АО «ДАДС» строит участок М-12 с опережением графика

Как отметил гендиректор АО «ДАДС» Борис Сазонкин, два года назад в компании был сформирован департамент по строительству искусственных сооружений. Создание этого подразделения является оправданным шагом. Дело в том, что на фоне интенсивного строительства, которое идет в стране, специализированные компании загружены работой и увеличивают стоимость своих услуг. Создав департамент, ДАДС значительно снизил затраты на услуги субподрядчика, ремонт и обслуживание. Также этот шаг позволил оптимизировать сроки реализации проекта и улучшить контроль за строительством.