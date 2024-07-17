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АО «ДАДС» строит участок М-12 с опережением графика

АО «ДАДС» строит участок М-12 с опережением графика

17 июля 2024, 09:21
Фото: АО «Донаэродорстрой»
АО «Донаэродорстрой» (ДАДС) реализует проект на автодороге М-12 ускоренными темпами. Работы на десятикилометровом отрезке трассы Дюртюли — Ачит проходят согласно проектному графику. На четверти пути уже уложен асфальтобетон.

Проект предусматривает строительство 5 искусственных сооружений на этом отрезке пути. Среди них — мосты, биопереход и путепроводы тоннельного типа, которые предназначены для проезда сельхозтехники и прогона скота. Все эти элементы проекта направлены на совершенствование транспортной инфраструктуры и сохранение природной среды. Большинство из них уже готовы на 80%. Согласно контрактному графику, работы на искусственных сооружениях должны быть завершены к сентябрю, пишут Новые Известия.

Как отметил гендиректор АО «ДАДС» Борис Сазонкин, два года назад в компании был сформирован департамент по строительству искусственных сооружений. Создание этого подразделения является оправданным шагом. Дело в том, что на фоне интенсивного строительства, которое идет в стране, специализированные компании загружены работой и увеличивают стоимость своих услуг. Создав департамент, ДАДС значительно снизил затраты на услуги субподрядчика, ремонт и обслуживание. Также этот шаг позволил оптимизировать сроки реализации проекта и улучшить контроль за строительством.

Помимо этого, активно ведутся работы по переустройству инженерных сетей, строительству очистных сооружений, ливневой канализации, опор освещения и прокладки кабельной канализации АСУДД.

Работы на объекте проводятся в круглосуточном режиме. В них задействовано 150 единиц техники и 450 рабочих. С начала 2024 года компания увеличила свои ресурсы на этом объекте: более чем в три раза увеличилось количество специалистов и техники. Это свидетельствует о важности и сложности выполняемых работ, а также подчеркивает масштабы проекта.

На М-12 Дюртюли — Ачит ДАДС применяет технологию изготовления асфальтобетона Superpave, представляющую собой инновационную систему проектирования состава смеси. Изготовленные таким образом асфальтовые покрытия отличаются устойчивостью к растрескиванию при низких температурах. Помимо этого, они менее склонны к деформации и усталостному разрушению.

Ключевая особенность данной технологии состоит в прогнозировании состояния дорожного покрытия с учетом воздействия внешних факторов конкретного региона и ожидаемой интенсивности движения. Например, во внимание принимаются такие параметры, как влажность, усталостные трещины, глубина колеи. Благодаря использованию технологии Superpave срок службы дорожного покрытия в обширных погодно-климатических регионах России может быть увеличен до 12 лет.

В соответствии с контрактом работы должны быть завершены в июне 2025 года. Однако ДАДС планирует запустить объект уже осенью этого года. Завершение работ на новом участке пути Казань — Екатеринбург повысит безопасность движения и выведет грузовой трафик за пределы населенных пунктов. Также это позволит сократить время в пути и обеспечить скоростную связь крупнейших региональных центров.

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