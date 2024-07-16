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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Жительница Башкирии почти полтора года забирала деньги у сироты

Жительница Башкирии почти полтора года забирала деньги у сироты

16 июля 2024, 06:05
Жительница Кумертау по своему усмотрению потратила более 40 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установили в ведомстве, жительница Кумертау весной 2019 года удочерила приемного ребенка. Девочка-сирота на ежемесячной основе получала денежное пособие, однако, как удалось выяснить, в течение почти полутора лет женщина распоряжалась этими деньгами по своему усмотрению. Так, порядка 46 тыс. руб. в период с января 2023 г. по март 2024 г. она направила на цели, которые не были связаны с нуждами опекаемой ею девочки.

В связи с этим прокуратура Кумертау направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Напомним, ранее стало известно, что воспитанники детских домов, недостигшие возраста 18 лет, будут получать небольшие денежные суммы на карманные расходы. Размер карманных будет варьироваться в пределах от 700 руб. до 1 тыс. руб. в зависимости от возраста ребенка.

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