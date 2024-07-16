Жительница Башкирии почти полтора года забирала деньги у сироты

Как установили в ведомстве, жительница Кумертау весной 2019 года удочерила приемного ребенка. Девочка-сирота на ежемесячной основе получала денежное пособие, однако, как удалось выяснить, в течение почти полутора лет женщина распоряжалась этими деньгами по своему усмотрению. Так, порядка 46 тыс. руб. в период с января 2023 г. по март 2024 г. она направила на цели, которые не были связаны с нуждами опекаемой ею девочки.