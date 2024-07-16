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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

Женщина тайно выиграла ₽1 млн в лотерее из магазина

Женщина тайно выиграла ₽1 млн в лотерее из магазина

16 июля 2024, 10:35
Фото: 1MI
Свой выигрыш жительница Башкирии держит в секрете от родственников и друзей, сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

Женщина из Нефтекамска в Башкирии купила на кассе магазина «Магнит» билетик лотереи «Мечталлион» и выиграла ₽1 млн. Во время розыгрыша жительница Башкирии не следила за розыгрышем, а когда ей пришло сообщение о выигрыше солидной суммы, то она не поверила, принял смс за розыгрыш. Позже женщина проверила свой билет и поняла, что обмана нет — она счастливая обладательница ₽1 млн.

Впрочем, своей радостью жительница Башкирии не спешит делиться с окружением. Женщина попросила организаторов лотереи сохранить ее инкогнито. А сама она не рассказывает об удаче ни родственникам, ни друзьям. Как потратить свой выигрыш — победительница еще не решила.

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