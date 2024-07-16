Женщина тайно выиграла ₽1 млн в лотерее из магазина

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Женщина из Нефтекамска в Башкирии купила на кассе магазина «Магнит» билетик лотереи «Мечталлион» и выиграла ₽1 млн. Во время розыгрыша жительница Башкирии не следила за розыгрышем, а когда ей пришло сообщение о выигрыше солидной суммы, то она не поверила, принял смс за розыгрыш. Позже женщина проверила свой билет и поняла, что обмана нет — она счастливая обладательница ₽1 млн.
Впрочем, своей радостью жительница Башкирии не спешит делиться с окружением. Женщина попросила организаторов лотереи сохранить ее инкогнито. А сама она не рассказывает об удаче ни родственникам, ни друзьям. Как потратить свой выигрыш — победительница еще не решила.