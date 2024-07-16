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Выступления музыкантов на празднование 450-летия Уфы обойдутся в 38 млн рублей

Выступления музыкантов на празднование 450-летия Уфы обойдутся в 38 млн рублей

16 июля 2024, 10:00
Фото: 1MI
Известно, кто из российских артистов приедет поздравить Уфу с юбилеем.

За выступление на праздновании 450-летнего юбилея Уфы музыканты получат 27,8 млн рублей. Так, развлекать своим песнями уфимцев и гостей башкирской столицы будут Юрий Антонов, Олег Газманов и Гарик Сукачев. Антонов за свое выступление получит гонорар в размере 11.5 млн руб., Газманов — 8,6 млн руб., наиболее скромную оплату получит рокер Сукачев — 7,7 млн руб, следует из информации на сайте госзакупок.

Кроме того, 10,2 млн руб. выделят на оплату дополнительных требований из райдеров исполнителей. Райдер Антонова включает в себя перелет, проезд, проживание и питание его коллектива — все это обойдется в 4,8 млн руб. Стоимость аналогичных услуг для Олега Газманова и его коллектива оценены в 2,2 млн руб., Гарика Сукачева — в 3,2 млн руб.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе выступят Сергей Лазарев, рэп-дуэт HammAli & Navai и другие.

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Также в начале лета в башкирской столице прошел фестиваль VK Fest. Фестиваль запомнился посетителям яркими музыкальными номерами, встречами с блогерами и интерактивными площадками. Тем не менее главным ньюсмейкером фестиваля стала певица и звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова. Внимание общественности привлекло не столько её выступление, сколько наряд, в котором она вышла на сцену. Расшитое камнями кожаное боди певицы спровоцировало бурные обсуждения среди пользователей соцсетей, а скандал дошел до Госдумы.

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