Выступления музыкантов на празднование 450-летия Уфы обойдутся в 38 млн рублей

Также в начале лета в башкирской столице прошел фестиваль VK Fest. Фестиваль запомнился посетителям яркими музыкальными номерами, встречами с блогерами и интерактивными площадками. Тем не менее главным ньюсмейкером фестиваля стала певица и звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова. Внимание общественности привлекло не столько её выступление, сколько наряд, в котором она вышла на сцену. Расшитое камнями кожаное боди певицы спровоцировало бурные обсуждения среди пользователей соцсетей, а скандал дошел до Госдумы.