Возможности ОМС для беременных женщин и будущих мам

С 2024 года россияне в возрасте от 18 до 49 лет могут пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий. Целью диспансеризации взрослого населения является выявление признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно влиять на беременность, а также факторов риска их развития. Консультации по интересующим вопросам можно получить в страховых медицинских организациях, выдавших полис ОМС, или по телефону горячих линий территориальных фондов.