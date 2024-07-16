Возможности ОМС для беременных женщин и будущих мам

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования предоставляется первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую, скорую медицинскую помощь, специализированную медпомощь, в том числе высокотехнологичную. Беременные женщины могут обращаться в любую женскую консультацию по всей стране, независимо от места постоянного проживания, регистрации или гражданства, передала «Комсомольская правда».
В рамках программы ОМС для беременных предусмотрены постановка на учет в женской консультации; регулярные осмотры гинекологом; сдача анализов; консультации узких специалистов; проведение УЗИ и КТГ; аудиологический скрининг; медпомощь роженице и последующее медицинское сопровождение для матери и новорожденного ребенка.
Эпидуральная анестезия также может быть предоставлена бесплатно, но только при наличии медицинских показаний. Кроме того, роженица имеет право на присутствие близкого человека во время родов.
С начала текущего года в базовую программу ОМС включена консультация у медицинского психолога.
В отдельных случаях, когда требуется высокотехнологичная медицинская помощь, она также доступна по полису ОМС. Будущие мамы могут получить бесплатную медицинскую помощь на протяжении беременности, родов, послеродового периода и при абортах, а также при врожденных аномалиях и определенных состояниях, возникающих в перинатальный период.
С 2024 года россияне в возрасте от 18 до 49 лет могут пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий. Целью диспансеризации взрослого населения является выявление признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно влиять на беременность, а также факторов риска их развития. Консультации по интересующим вопросам можно получить в страховых медицинских организациях, выдавших полис ОМС, или по телефону горячих линий территориальных фондов.