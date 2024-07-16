В Башкирии председатель межрайонного суда помогал передавать взятку следователю

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Житель села Ермекеево стал участником уголовного дела. Мужчина долго думал, как бы ему отвертеться от наказания и решил действовать классически, передать следователю взятку в размере 100 тысяч рублей. Как ни странно, посредником в передачи вознаграждения выступил председатель Бижбулякского межрайонного суда РБ Марсель Багаутдинов. Однако следователь оказался неподкупным и доложил своему начальству о незаконном денежном вознаграждении.
При передачи взятки был установлен председатель суда и местный житель, который пытался откупиться от уголовного дела.
По указанному факту по результату расследования уголовного дела, приговором Белебеевского городского суда взяткодатель был признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Обстоятельства передачи взятки с участием федерального судьи нашли свое подтверждение в ходе судебного расследования. Приговор вступил в законную силу.
Спустя некоторое время противоправную деятельность признал и региональный судейский корпус: решением квалификационной коллегии судей РБ председатель Бижбулякского межрайонного суда РБ за совершение проступка привлечен к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса судьи. Однако, до настоящего времени следственными органами не вынесено процессуального решения по оценке противоправных действий бывшего судьи, которые подтверждаются приговором фемиды.
Отметим, что ранее портал Legal.Report сообщил о рассмотрении Верховным судом Башкирии дисциплинарной жалобы бывшего председателя Бижбулякского межрайонного суда Марселя Багаутдинова, который лишился мантии после обвинений в кумовстве. Проверка установила, что глава Бижбулякского суда, оставив после развода жену и детей, обзавелся новой «семьей», членов которой трудоустроил к себе: гражданскую супругу — на должность инженера, ее мать — уборщицей, а ее отца — водителем служебной машины. Вдобавок судья еще и рассматривал гражданские дела с их участием. Кроме того, Багаутдинову вменили использование служебного автомобиля в личных целях и оскорбления и угрозы в адрес сотрудника аппарата суда.