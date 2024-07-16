В Башкирии председатель межрайонного суда помогал передавать взятку следователю

Отметим, что ранее портал Legal.Report сообщил о рассмотрении Верховным судом Башкирии дисциплинарной жалобы бывшего председателя Бижбулякского межрайонного суда Марселя Багаутдинова, который лишился мантии после обвинений в кумовстве. Проверка установила, что глава Бижбулякского суда, оставив после развода жену и детей, обзавелся новой «семьей», членов которой трудоустроил к себе: гражданскую супругу — на должность инженера, ее мать — уборщицей, а ее отца — водителем служебной машины. Вдобавок судья еще и рассматривал гражданские дела с их участием. Кроме того, Багаутдинову вменили использование служебного автомобиля в личных целях и оскорбления и угрозы в адрес сотрудника аппарата суда.