Уфу перекроют ночью

Ожидается, что каждую ночь, с 22:00, на Цюрупы будут работать дорожники. Они будут двигаться от квартала к кварталу в направлении улицы Революционной. Её, к слову, тоже ждет серия перекрытий.



Водителей частного транспорта просят заранее планировать маршрут для объезда дорожного ремонта в центре Уфы.