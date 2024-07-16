Уфу перекроют ночью

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
До 31 августа участок улицы Цюрупы в Уфе будут перекрывать по ночам. Ограничение связано с необходимостью обновить дорожной покрытие на проезжей части. Первое перекрытие запланировано на 16 июля, последнее — на 30 августа.
Ожидается, что каждую ночь, с 22:00, на Цюрупы будут работать дорожники. Они будут двигаться от квартала к кварталу в направлении улицы Революционной. Её, к слову, тоже ждет серия перекрытий.
Водителей частного транспорта просят заранее планировать маршрут для объезда дорожного ремонта в центре Уфы.