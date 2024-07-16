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Уфу перекроют ночью

Уфу перекроют ночью

16 июля 2024, 08:42
Фото: 1MI
Ограничения на движение введут на полтора месяца, сообщает администрация Уфы.

До 31 августа участок улицы Цюрупы в Уфе будут перекрывать по ночам. Ограничение связано с необходимостью обновить дорожной покрытие на проезжей части. Первое перекрытие запланировано на 16 июля, последнее — на 30 августа.

Ожидается, что каждую ночь, с 22:00, на Цюрупы будут работать дорожники. Они будут двигаться от квартала к кварталу в направлении улицы Революционной. Её, к слову, тоже ждет серия перекрытий.

Водителей частного транспорта просят заранее планировать маршрут для объезда дорожного ремонта в центре Уфы.

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