Троих пешеходов сбили в Уфе

После полуночи в понедельник, 15 июля, возле дома №55 улице Заки Валиди в Уфе «Киа Рио» столкнулась со «Шкодой Октавия». 22-летний водитель «Киа Рио» врезался в «Шкоду», когда ехал в сторону улицы Советской. Автомобили двигались попутно. От удара «Киа» «Шкоду» выбросило на дорожный знак. Также под колеса «Шкоды» попали пешеходы — 35-летний мужчина и 39-летняя женщина. Они получили травмы. Их ушибы осмотрели медики — госпитализация не потребовалась.



А вот пострадавшему в другом ДТП понедельника в Уфе предстоит долгое лечение. Авария произошла поздно вечером 15 июля на улице Ухтомского. Возле дома №17/2 45-летний водитель «Мазды» не заметил пешехода. Им оказался 4-летний ребенок. Мальчик получил перелом. Это медики выяснили после осмотра в больнице и снимка рентгена. Пострадавшему пешеходу оказали медицинскую помощь.



По всем авариям начато разбирательство.



Фото: ГАИ Уфы



