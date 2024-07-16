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Троих пешеходов сбили в Уфе

Троих пешеходов сбили в Уфе

16 июля 2024, 07:33
Фото: ГАИ Уфы
Женщина, мужчина и ребенок получили травмы в двух ДТП в понедельник, 15 июля, сообщает ГАИ Уфы.

После полуночи в понедельник, 15 июля, возле дома №55 улице Заки Валиди в Уфе «Киа Рио» столкнулась со «Шкодой Октавия». 22-летний водитель «Киа Рио» врезался в «Шкоду», когда ехал в сторону улицы Советской. Автомобили двигались попутно. От удара «Киа» «Шкоду» выбросило на дорожный знак. Также под колеса «Шкоды» попали пешеходы — 35-летний мужчина и 39-летняя женщина. Они получили травмы. Их ушибы осмотрели медики — госпитализация не потребовалась.

А вот пострадавшему в другом ДТП понедельника в Уфе предстоит долгое лечение. Авария произошла поздно вечером 15 июля на улице Ухтомского. Возле дома №17/2 45-летний водитель «Мазды» не заметил пешехода. Им оказался 4-летний ребенок. Мальчик получил перелом. Это медики выяснили после осмотра в больнице и снимка рентгена. Пострадавшему пешеходу оказали медицинскую помощь.

По всем авариям начато разбирательство.

Фото: ГАИ Уфы

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