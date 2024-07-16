«Школа мэров» дает свои результаты

Обучающие модули проходили в 10 регионах-партнерах (Москва, Сахалинская, Нижегородская, Кемеровская, Калининградская, Тульская и Московская области, Ставропольский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан). На протяжении восьми месяцев участники знакомились с лучшими практиками муниципалитетов, чтобы разработать и представить авторские управленческие решения. В их числе, например, улучшение содержания автомобильных дорог в зимний период, оптимизация процесса подготовки молодых специалистов для предприятий, создание привлекательных условий для инвесторов в туристической сфере и др.