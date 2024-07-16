«Школа мэров» дает свои результаты

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
На уровне глав субъектов России в «Школу» было отобрано 565 кандидатов по ряду критериев (управленческий стаж, работа на территории муниципального образования, личностно-профессиональная диагностика, оценка управленческого потенциала), зачислен 161 слушатель. В их числе — главы муниципалитетов, заместители глав, а также представители региональных органов власти и организаций.
- Без постоянного совершенствования невозможны большие достижения. «Школа мэров» появилась как ответ на запрос самого муниципального сообщества — их стремление к развитию и повышению компетенции. Проекты, которые мы сегодня рассмотрели на итоговых презентациях, имеют прикладную ценность и могут стать эффективным инструментом повышения качества жизни наших граждан в конкретных муниципалитетах, — отметил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, добавив, что следующий поток будет запущен осенью этого года.
Обучающие модули проходили в 10 регионах-партнерах (Москва, Сахалинская, Нижегородская, Кемеровская, Калининградская, Тульская и Московская области, Ставропольский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан). На протяжении восьми месяцев участники знакомились с лучшими практиками муниципалитетов, чтобы разработать и представить авторские управленческие решения. В их числе, например, улучшение содержания автомобильных дорог в зимний период, оптимизация процесса подготовки молодых специалистов для предприятий, создание привлекательных условий для инвесторов в туристической сфере и др.
В общей сложности в создании и реализации программы участвовало более 300 экспертов. Программа «Школа мэров» была разработана по поручению Президента РФ Владимира Путина и реализована ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).