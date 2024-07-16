Шакшинский мост готов на 50%

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Ремонт опор Шакшинского моста ко вторнику, 16 июля, сделан на 50%. Об этом на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщил глава Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе. Таким образом, с момента начала перекрытия путепровода на ремонт, то есть с 9 июля, подрядчик выполнил половину работ. При этом открытие движения по Шакшинскому мосту в Уфе запланировано уже на 24 июля, то есть через неделю. Ремонт здесь идёт днём и ночью.
— На объекте задействован 91 человек, в том числе 18 человек работают в ночное время, — добавил Константин Паппе.
Полностью весь ремонт Шакшинского моста планируют завершить к февралю 2025 года. Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта придется пережить еще минимум два перекрытия движения на этом участке. Впрочем, подрядчик пошёл на джентльменское соглашение с мэрией Уфы и планирует уйти с объекта до завершения 2024 года. То есть ремонт хотят завершить досрочно, до указанной в контракте даты.
Ранее Mkset сообщал о том, как транспортники региона пытаются справиться с дорожным коллапсом из-за перекрытия Шакшинского моста.