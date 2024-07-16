mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Шакшинский мост готов на 50%

Шакшинский мост готов на 50%

16 июля 2024, 08:16
Фото: Администрация Уфы
Одним из самых главных вопросов повести на оперативном совещании стал ремонт путепровода, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Ремонт опор Шакшинского моста ко вторнику, 16 июля, сделан на 50%. Об этом на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщил глава Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе. Таким образом, с момента начала перекрытия путепровода на ремонт, то есть с 9 июля, подрядчик выполнил половину работ. При этом открытие движения по Шакшинскому мосту в Уфе запланировано уже на 24 июля, то есть через неделю. Ремонт здесь идёт днём и ночью.

— На объекте задействован 91 человек, в том числе 18 человек работают в ночное время, — добавил Константин Паппе.

Полностью весь ремонт Шакшинского моста планируют завершить к февралю 2025 года. Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта придется пережить еще минимум два перекрытия движения на этом участке. Впрочем, подрядчик пошёл на джентльменское соглашение с мэрией Уфы и планирует уйти с объекта до завершения 2024 года. То есть ремонт хотят завершить досрочно, до указанной в контракте даты.

Ранее Mkset сообщал о том, как транспортники региона пытаются справиться с дорожным коллапсом из-за перекрытия Шакшинского моста.

Читайте также:
Шакша — Уфа: как доехать и сколько стоитРемонт Шакшинского моста ударит по карманам уфимцевШакшинский мост перекрыли в Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Ремонт#Россия#Дороги#Строительство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Шакшинский мост#Путепровод#Открытие движения#Подрядчик
Подпишитесь
Что сейчас с детьми из нелегального медресе в Уфе
Сегодня, 09:15
Когда кончится жара в Башкирии — отвечают синоптики
Сегодня, 09:20
«Робин Гуд» на такси появился в Уфе
Сегодня, 09:29
Развод жадного мужчины обернулся визитом ФСБ в Башкирии
Сегодня, 09:44
Жители Башкирии стали в полтора раза чаще покупать планшеты
Сегодня, 09:48
Выступления музыкантов на празднование 450-летия Уфы обойдутся в 38 млн рублей
Сегодня, 10:00