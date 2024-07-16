Шакшинский мост готов на 50%

— На объекте задействован 91 человек, в том числе 18 человек работают в ночное время, — добавил Константин Паппе.



Полностью весь ремонт Шакшинского моста планируют завершить к февралю 2025 года. Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта придется пережить еще минимум два перекрытия движения на этом участке. Впрочем, подрядчик пошёл на джентльменское соглашение с мэрией Уфы и планирует уйти с объекта до завершения 2024 года. То есть ремонт хотят завершить досрочно, до указанной в контракте даты.



Ранее Mkset сообщал о том, как транспортники региона пытаются справиться с дорожным коллапсом из-за перекрытия Шакшинского моста.