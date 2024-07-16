РЭО: Под Самарой заработал комплекс по обработке ТКО мощностью 300 тысяч тонн

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Согласно информации, озвученной Денисом Буцаевым, новый современный комплекс, построенный в Тольятти, сможет принимать на обработку 300 тысяч тонн ТКО в год. По завершении сортировки отходов доля вторсырья будет составлять от 16% и более. Данный объект входит в список крупнейших на территории региона, приближая Самарскую область к выполнению показателей федпроекта. Также завод будет иметь большое значение в формировании экономики замкнутого цикла.
Как информирует 56orb.ru, проект реализуется ООО «ЭкоРесурсПоволжье» при участии РЭО.
Оборудование нового предприятия на 78% представлено техникой производства РФ. В частности, речь идет о машинах автоматизированной сортировки и системе управления. Мусорообрабатывающее оборудование произведено российской компанией «Экомашгрупп».
«Такого рода современная сортировка позволяет в дальнейшем перерабатывать и утилизировать мусор правильно. Другое дело, что таких объектов должно быть больше», — заявил врио губернатора региона.
После церемонии торжественного открытия было проведено совещание, которое гендиректор РЭО и Вячеслав Федорищев посвятили развитию системы обращения с ТКО в регионе.