РЭО: Под Самарой заработал комплекс по обработке ТКО мощностью 300 тысяч тонн

Согласно информации, озвученной Денисом Буцаевым, новый современный комплекс, построенный в Тольятти, сможет принимать на обработку 300 тысяч тонн ТКО в год. По завершении сортировки отходов доля вторсырья будет составлять от 16% и более. Данный объект входит в список крупнейших на территории региона, приближая Самарскую область к выполнению показателей федпроекта. Также завод будет иметь большое значение в формировании экономики замкнутого цикла.