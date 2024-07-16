Проспект Салавата Юлаева продлят на 5 км в Уфе

После завершения строительства проспекта Салавата Юлаева жители района Черниковка получат возможность прямой связи с центром Уфы. Кроме того, продление проспекта свяжет дороги районного и федерального значения. Продление проспекта также должно решить проблему пробок на дорогах Уфы.



Сроки реализации как всего проекта, так и его этапов, в ФАУ «Главгосэкспертиза России» не указывают. Проект продления проспекта Салавата Юлаева в Уфе утвердили еще в конце 2023 года. Тогда заявлялось, что продление оживленной транспортной артерии станет подарком городу к его 450-летию, которое празднуется в 2024 году. Контракт на работы заключили еще в 2021 году.



Изначально, проспект Салавата Юлаева заложили в транспортно-дорожную систему Уфы еще полвека назад. Этим вопросом советские инженеры и проектировщики занимались в 19770-х годах. На современном этапе продление проспекта осложняется тем, что на заложенных для него землях давно построены частные дома.