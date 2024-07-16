mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Проспект Салавата Юлаева продлят на 5 км в Уфе

Проспект Салавата Юлаева продлят на 5 км в Уфе

16 июля 2024, 10:25
Фото: 1MI
Все работы будет вести в три этапа, сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«Главная государственная экспертиза России» одобрила проект достройки проспекта Салавата Юлаева до улицы Интернациональной в Уфе. Одну из самых главных транспортных артерий города планируют продлить от улицы Баязита Бикая до Октябрьского и Орджоникидзевского районов. Протяженность участка работ превышает 5,5 км. Строительство проспекта Салавата Юлаева в Уфе будет идти в три этапа:

— первый этап — это 1,4 км в районе улицы Ватутина

— второй этап — это 1,3 км в районе Уфимского шоссе

— третий этап — еще 2,9 км до Интернациональной.

Общая площадь работ — 127,9 га в условиях интенсивного транспортного траффика и плотной городской застройки. Запланированная к строительству дорога будет на разных участках иметь от четырех до восьми полос движения.

После завершения строительства проспекта Салавата Юлаева жители района Черниковка получат возможность прямой связи с центром Уфы. Кроме того, продление проспекта свяжет дороги районного и федерального значения. Продление проспекта также должно решить проблему пробок на дорогах Уфы.

Сроки реализации как всего проекта, так и его этапов, в ФАУ «Главгосэкспертиза России» не указывают. Проект продления проспекта Салавата Юлаева в Уфе утвердили еще в конце 2023 года. Тогда заявлялось, что продление оживленной транспортной артерии станет подарком городу к его 450-летию, которое празднуется в 2024 году. Контракт на работы заключили еще в 2021 году.

Изначально, проспект Салавата Юлаева заложили в транспортно-дорожную систему Уфы еще полвека назад. Этим вопросом советские инженеры и проектировщики занимались в 19770-х годах. На современном этапе продление проспекта осложняется тем, что на заложенных для него землях давно построены частные дома.

Читайте также:
Шакшинский мост готов на 50%Каждому уфимцу — по «квадрату» жильяМэр Уфы удивил назначениями
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Дороги#Строительство#Проект#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Проспект Салавата Юлаева#Инфраструктура#Главгосэкспертиза России
Подпишитесь
Что сейчас с детьми из нелегального медресе в Уфе
Сегодня, 09:15
Когда кончится жара в Башкирии — отвечают синоптики
Сегодня, 09:20
«Робин Гуд» на такси появился в Уфе
Сегодня, 09:29
Развод жадного мужчины обернулся визитом ФСБ в Башкирии
Сегодня, 09:44
Жители Башкирии стали в полтора раза чаще покупать планшеты
Сегодня, 09:48
Выступления музыкантов на празднование 450-летия Уфы обойдутся в 38 млн рублей
Сегодня, 10:00