Организатор нелегального медресе истязал собственных детей в Уфе

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
По данным инсайдеров, среди воспитанников медресе, которых мучали «наставники», были и дети одного из организаторов нелегальной школы — дочь и сын. При этом у девочки выявили перелом носа, а у мальчика — пальцев.
Напомним, ранее Mkset рассказывал о судьбе остальных учеников, освобождённых из «тюрьмы». Известно, что обучались в учреждении дети нелегальных мигрантов. Организаторами медресе также являются граждане Таджикистана.