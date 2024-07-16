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Published Сегодня, 14:20

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Updated Сегодня, 14:22

Организатор нелегального медресе истязал собственных детей в Уфе

Организатор нелегального медресе истязал собственных детей в Уфе

16 июля 2024, 14:20
Фото: 1MI
Новые подробности о садистском учреждении фанатиков рассказали башкортостанские Telegram-каналы.

По данным инсайдеров, среди воспитанников медресе, которых мучали «наставники», были и дети одного из организаторов нелегальной школы — дочь и сын. При этом у девочки выявили перелом носа, а у мальчика — пальцев.

Что сейчас с детьми из нелегального медресе в Уфе
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Напомним, ранее Mkset рассказывал о судьбе остальных учеников, освобождённых из «тюрьмы». Известно, что обучались в учреждении дети нелегальных мигрантов. Организаторами медресе также являются граждане Таджикистана.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Религия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Ислам#Медресе
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