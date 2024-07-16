Миллиардного подрядчика Росгвардии из Уфы арестовали в Челябинске

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Челябинские следователи вскрыли коррупционную ячейку, наживавшуюся на государственных закупках. В преступный сговор вступили начальник одной из колоний Челябинска и бизнесмен, который обеспечивал сотрудников исправительного учреждения обмундированием. По данным челябинских СМИ, вторым фигурантом является предприниматель из Уфы, чей обсуживающий Росгвардию бизнес, зарегистрирован в Москве.
По данным СУ СК по Челябинской области, стороны коррупционного соглашения работали в одной связке с июля по ноябрь 2023 года. Бизнесмен платил начальнику колонии «откаты». Минимум ₽330 000 предприниматель из Уфы заплатил за общее покровительство при заключении и исполнении контрактов. Последний транш, известный следствию, относится уже к лету 2024 года. Тогда начальник колонии получил ₽130 000.
Фигурантам коррупционного дела уже предъявлены обвинения. Бизнесмена из Уфы арестовали. По данным СМИ, компания уфимского предпринимателя получила от Росгвардии 177 контрактов на изготовление обмундирования на сумму почти в ₽4,5 млрд. Кроме того, бизнесмен из Уфы замешан в коррупционных скандалах с участием экс-руководства Министерства обороны России.