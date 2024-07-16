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Мэр Уфы удивил назначениями

Мэр Уфы удивил назначениями

16 июля 2024, 10:07
Фото: Ратмир Мавлиев
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на «оперативке» представил новых руководителей двух муниципальных учреждений, сообщает пресс-служба мэрии.

Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в мэрии во вторник, 16 июля, представил подчиненным новых начальников. Смена руководства произошла в двух муниципальных предприятия — уфимском «Горзеленхозе» и городском «Специализированном автомобильном хозяйстве по уборке». Новые начальники до этого практически не работали в системе городского хозяйства. Их опыт в подведомственных Уфе организациях не составляет и года. В учреждения мужчины пришли сразу в топ-менеджмент.

Так, новый начальник МБУ «Горзеленхоз» 59-летний Ринат Нигматуллин в последнее время работал в банковской сфере. Потом на полгода попал в «Горзеленхоз», сразу на должность заместителя директора. Он руководил финансовой деятельностью предприятия. Теперь уроженец села Фёдоровка Башкирии и обладатель высшего образования в сфере лесного хозяйства переедет в главный кабинет МБУ «Горзеленхоз».

43-летний новый руководитель МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» Рамис Зиакаев хоть и не родился в Башкирии, но для региона — явно не варяг. Бухгалтер по образованию долго сотрудничал с уфимскими предприятиями, работающими в сфере ЖКХ. На повышение Рамис Зиакаев пошёл тоже молниеносно. Всего полгода он проработал в должности вице-начальника МУПа.

Обе организации учреждены администрацией Уфы. Предприятия живут за счёт государственных контрактов. Согласно данным портала государственных закупок, суммарная оплата за услуги, оказанные чаще всего в Уфе, превышают ₽14,3 млрд. Выручка только МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» за 2023 год составила ₽2,6 млрд.

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