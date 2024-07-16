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Медики ищут справедливости у Радия Хабирова

Медики ищут справедливости у Радия Хабирова

16 июля 2024, 19:45
Фото: Vk.com
Коллектив лечебного учреждения записал видеообращение к главе региональной администрации и выложил его в Сеть.

Ролик в адрес главы администрации Республики Башкортостан Радия Хабирова записали работники станции «Скорой помощи» из Бирска. Медики, которые постоянно работают на износ, пожаловались на отсутствие денег. До сотрудников «Скорой помощи» почему-то не доходят ни федеральные, ни региональные выплаты. Медики считают, что с ними поступают несправедливо.

Работники «Скорой помощи» с нескрываемым расстройством смотрят в расчетные листки своих, по сути, коллег из звена первой медико-санитарной помощи, числящихся в районной больнице. Им приходят надбавки от ₽30 000 до ₽50 000. А работникам «Скорой помощи» в Бирске — ничего. Причем, руководство якобы обещало, что все надбавки пойдут с июня 2024 года. Но на середину июля довольство сотрудников «Скорой помощи» не увеличилось ни на копейку.

Но и это — только половина беды. Мало того, что работники «Скорой помощи» не получают больше — они рискуют получать еще меньше, чем раньше, так как им сокращают размер выплат за стаж и категорию. Медики просят Радия Хабирова разобраться в ситуации и навести порядок.

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