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Updated Сегодня, 16:18

Массовая авария произошла под Уфой

Массовая авария произошла под Уфой

16 июля 2024, 16:16
Фото: UTV
Несколько автомобилей въехали друг в друга посреди трассы, сообщают местные СМИ.

Инцидент случился на трассе P240 — в районе ТЦ «Мега». Дорожно-транспортное происшествие попало на запись видеорегистратора очевидца.

По кадрам можно предположить, что одна из ехавших впереди машин могла подрезать другую, чем и спровоцировала аварию. В резко остановившийся автомобиль в результате въехала ещё одна легковая машина, не успев затормозить.

Официальных сообщений об аварии от ГАИ башкирской столицы на данный момент не было. По данным «2Гис» и сервиса «Яндекс Карты», затруднений движения на участке трассы не наблюдается.

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#Происшествия#Уфа#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Инциденты
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