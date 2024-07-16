Массовая авария произошла под Уфой

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Инцидент случился на трассе P240 — в районе ТЦ «Мега». Дорожно-транспортное происшествие попало на запись видеорегистратора очевидца.
По кадрам можно предположить, что одна из ехавших впереди машин могла подрезать другую, чем и спровоцировала аварию. В резко остановившийся автомобиль в результате въехала ещё одна легковая машина, не успев затормозить.
Официальных сообщений об аварии от ГАИ башкирской столицы на данный момент не было. По данным «2Гис» и сервиса «Яндекс Карты», затруднений движения на участке трассы не наблюдается.