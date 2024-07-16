Лицом рекламной кампании «Пятёрочки» стал турецкий актер

Сроки проведения мероприятия — с 16 июля по 12 августа 2024 года. Его участниками становятся те, кто приобрел товары в любом магазине «Пятёрочки» от 600 рублей и зарегистрировал чек на сайте actions.5ka.ru. Соответственно, чем больше чеков, тем выше шанс получить одну из пяти путевок в Турцию. Также при покупке товаров партнеров торговой сети можно получить дополнительные подарки: электровелосипед, планшет, смартфон, телевизор и другие призы.