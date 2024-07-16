Лицом рекламной кампании «Пятёрочки» стал турецкий актер

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Сроки проведения мероприятия — с 16 июля по 12 августа 2024 года. Его участниками становятся те, кто приобрел товары в любом магазине «Пятёрочки» от 600 рублей и зарегистрировал чек на сайте actions.5ka.ru. Соответственно, чем больше чеков, тем выше шанс получить одну из пяти путевок в Турцию. Также при покупке товаров партнеров торговой сети можно получить дополнительные подарки: электровелосипед, планшет, смартфон, телевизор и другие призы.
При выполнении минимальных условий за каждую покупку клиент получит 50-процентную скидку на покупки в «Пятёрочке», скидку на сервис «Пакет», скидку на подписку на стриминговые сервисы, а также промокоды на сумму 500 рублей от крупнейших маркетплейсов для выгодного шопинга.
Комментируя направление для отдыха, выбранного в качестве приза, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Надежда Сидорова отметила, что Турция остается одним из самых популярных мест для отдыха с детьми.
Детали кампании, условия участия, порядок проведения и выдачи призов можно узнать на сайте.