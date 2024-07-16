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Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Известны даты новых закрытий Шакшинского моста в Уфе

Известны даты новых закрытий Шакшинского моста в Уфе

16 июля 2024, 16:04
«Инсайдеры» опубликовали данные о новых перекрытиях переправы через реку Уфу в столице Башкирии.

Речь идёт о мосте, который соединяет микрорайон Шакша с остальной частью города. Власти Уфы полностью закрыли переправу 9 июля из-за работ над мостом — строителям потребовалось обеспечить неподвижность конструкций, колебавшихся из-за постоянного движения автомобилей. Открыть переправу намерены 24 июля.

Утверждается, что полностью перекроют мост в 2024 году ещё два раза:

— с 29 сентября по 7 октября (на 9 дней);

— с 21 октября по 10 ноября (на 21 день).

Напомним, власти города уже заявляли о том, что капитальный ремонт моста предусматривает ещё два перекрытия, однако конкретных дат тогда названо не было.

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