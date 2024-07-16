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Инфляция в Башкирии превысила 8%

Инфляция в Башкирии превысила 8%

16 июля 2024, 11:22
Фото: 1MI
Рост экономического показателя за июнь составил около 1%, сообщает «Коммерсант».

Банк России оценил темпы инфляции в регионах России в первом полугодии. За первые шесть месяцев 2024 года инфляция в Башкирии составила 8% в годовом выражении. Всего за один месяц, июнь инфляция в Башкирии прибавила 0,9%. В июне 2024 года финансовые эксперты Банка России оценивали экономический показатель в 7,1%.

Значительнее всего по секторам трат потребителей выросли в цене услуги — 8,7%. Так, цены на пассажирский транспорт увеличились на 23,1%. Чуть менее и также значительно увеличилась стоимость продуктов питания — на 8,5%. Самый весомый «вклад» в рост этого показателя внесли куриные яйца. Только они подорожали на 30%. Блюда и напитки из кафе и ресторанов прибавили в цене 12,1%. В секторе промышленных товаров наблюдается рост на 6,9%. От 9,9% до 11% подорожали товары для строительства и ремонта, мебель и легковые автомобили. Вместе с этим смартфоны упали в цене на 8,6%.

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