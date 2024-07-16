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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Более 200 YouTube-аккаунтов РФ должны быть разблокированы Google

Более 200 YouTube-аккаунтов РФ должны быть разблокированы Google

16 июля 2024, 10:56
Фото: 1MI
Такие требования к корпорации сегодня предъявил Роскомнадзор, сообщает «ТАСС».

Сегодня стали известны требования надзорного ведомства в области СМИ и телекоммуникаций России к компании Google. В требования по разблокировки на видеохостинге входят аккаунты российских СМИ, органов власти, отдельных политических и общественных деятелей и блогеров, которые высказываются в поддержку Российских властей.

Официальное письмо было направлено директору Google LLC Сундару Пичаи. В нем требования прописаны по каждому из 200 заблокированных аккаунтов. В ведомстве особо отметили, что принципиально последовательная блокировка российских ресурсов началась с 2020 года. Тогда было заблокировано 207 каналов, в 2024 году такие санкции коснулись 83 ресурсов. По словам регулятора, подобные действия видеохостинга антироссийские и опадают под определение цензуры с нарушением свободного доступа к информации пользователям сервиса.

#Общество#Россия
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