Более 200 YouTube-аккаунтов РФ должны быть разблокированы Google

Официальное письмо было направлено директору Google LLC Сундару Пичаи. В нем требования прописаны по каждому из 200 заблокированных аккаунтов. В ведомстве особо отметили, что принципиально последовательная блокировка российских ресурсов началась с 2020 года. Тогда было заблокировано 207 каналов, в 2024 году такие санкции коснулись 83 ресурсов. По словам регулятора, подобные действия видеохостинга антироссийские и опадают под определение цензуры с нарушением свободного доступа к информации пользователям сервиса.