Более 200 YouTube-аккаунтов РФ должны быть разблокированы Google

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Сегодня стали известны требования надзорного ведомства в области СМИ и телекоммуникаций России к компании Google. В требования по разблокировки на видеохостинге входят аккаунты российских СМИ, органов власти, отдельных политических и общественных деятелей и блогеров, которые высказываются в поддержку Российских властей.
Официальное письмо было направлено директору Google LLC Сундару Пичаи. В нем требования прописаны по каждому из 200 заблокированных аккаунтов. В ведомстве особо отметили, что принципиально последовательная блокировка российских ресурсов началась с 2020 года. Тогда было заблокировано 207 каналов, в 2024 году такие санкции коснулись 83 ресурсов. По словам регулятора, подобные действия видеохостинга антироссийские и опадают под определение цензуры с нарушением свободного доступа к информации пользователям сервиса.