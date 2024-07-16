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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Бэтмен следит за уфимскими пляжами

Бэтмен следит за уфимскими пляжами

16 июля 2024, 16:23
Фото: мэрия Уфы
Американский супергерой будет учить уфимцев соблюдать правила купания.
Сюжет
Отдых

Серию социальных роликов с участием популярного персонажа комиксов сняли в башкирской столице, поделились новостью в городской администрации. Темой работ стали меры безопасности во время пляжного сезона.

Как сообщал ранее Mkset, актёра для социальной рекламы местные спасатели начали искать ещё в июне.

Костюм супергероя актёр раздобыл сам. В роликах будет рассказываться о самых частых ошибках при отдыхе у воды.

Фото: мэрия Уфы
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#Уфа#Башкортостан#Купальный сезон#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Отдых#Пляжный сезон
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