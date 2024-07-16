Бэтмен следит за уфимскими пляжами

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Серию социальных роликов с участием популярного персонажа комиксов сняли в башкирской столице, поделились новостью в городской администрации. Темой работ стали меры безопасности во время пляжного сезона.
Как сообщал ранее Mkset, актёра для социальной рекламы местные спасатели начали искать ещё в июне.
Костюм супергероя актёр раздобыл сам. В роликах будет рассказываться о самых частых ошибках при отдыхе у воды.